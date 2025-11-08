Advertisement

إقتصاد

مع استمرار تداعيات الإغلاق الحكومي.. الأسهم الأميركية تسجل خسارة أسبوعية

Lebanon 24
08-11-2025 | 03:18
أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض في جلسة الجمعة مع طي المستثمرين لصفحة أسبوع متقلب مشوب بالمخاوف الاقتصادية والإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق، إضافة إلى التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا التي قلصت من الإقدام على المخاطرة.
لكن الخسائر تقلصت بشكل كبير في أواخر الجلسة بعد تقارير عن إحراز تقدم في المأزق الذي يواجه الكونغرس والذي أدى إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال تيري ساندفين، كبير خبراء الأسهم في أحد البنوك الأميركية: "من الواضح أن التوصل لحل لإنهاء الإغلاق سيعزز الثقة، لا سيما في وقت يضيق فيه هامش الخطأ".
وأضاف: "الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق والتقييمات مرتفعة، وفي حالة إنهاء الإغلاق، فسيكون ذلك أقل ما يشغل بال المستثمرين".

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الثلاثة مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي، إذ سجل المؤشر ناسداك أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر آذار وسط مخاوف متزايدة من المبالغة في تقييم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهي الأسهم التي منحت السوق جانباً كبيراً من زخمها الصعودي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال ساندفين: "فترات الصعود والهبوط وفترات التماسك جزء من المد والجزر الطبيعي للسوق الصاعدة".

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في جلسة الجمعة بمقدار 8.52 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 6729.02 نقطة، في حين هبط 1.63% خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 76.28 نقطة أو 0.16% إلى 46988.58 نقطة، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.2%.

في المقابل، خسر المؤشر ناسداك المجمع 47.87 نقطة أو 0.21% خلال الجلسة ليصل إلى 23006.12 نقطة، بينما انخفض 3% خلال تعاملات الأسبوع.
