مع استمرار تداعيات الإغلاق الحكومي.. الأسهم الأميركية تسجل خسارة أسبوعية

لكن الخسائر تقلصت بشكل كبير في أواخر الجلسة بعد تقارير عن إحراز تقدم في المأزق الذي يواجه والذي أدى إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ .



وأضاف: "الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق والتقييمات مرتفعة، وفي حالة إنهاء الإغلاق، فسيكون ذلك أقل ما يشغل بال المستثمرين".



وتراجعت مؤشرات الثلاثة مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي، إذ سجل المؤشر ناسداك أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر آذار وسط مخاوف متزايدة من المبالغة في تقييم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهي الأسهم التي منحت السوق جانباً كبيراً من زخمها الصعودي خلال الأشهر القليلة الماضية.



وقال ساندفين: "فترات الصعود والهبوط وفترات التماسك جزء من الطبيعي للسوق الصاعدة".



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في جلسة الجمعة بمقدار 8.52 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 6729.02 نقطة، في حين هبط 1.63% خلال الأسبوع.



وصعد المؤشر الصناعي 76.28 نقطة أو 0.16% إلى 46988.58 نقطة، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.2%.



في المقابل، خسر المؤشر ناسداك المجمع 47.87 نقطة أو 0.21% خلال الجلسة ليصل إلى 23006.12 نقطة، بينما انخفض 3% خلال تعاملات الأسبوع.