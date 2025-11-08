Advertisement

إقتصاد

سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:40
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو اليوم السبت إن بلاده لن توافق على استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، موضحًا في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة STVR أن سلوفاكيا لن تشارك في أي ترتيبات قانونية أو مالية لمصادرة تلك الأصول إذا كان إنفاقها سيُوجَّه للتكاليف العسكرية في أوكرانيا.
ويبحث الاتحاد الأوروبي إمكان توظيف أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة لتقديم دعم مالي لكييف، التي ستحتاج تمويلًا جديدًا مطلع عام 2026، غير أنّ المحادثات تعثّرت مع مطالبة بلجيكا بضمانات أقوى لتجنّب تحمّل مخاطر خطة قروض مقترحة بقيمة 140 مليار يورو، إذ يُحتجز معظم المال لديها. (الشرق)
 
