24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا
Lebanon 24
08-11-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء السلوفاكي
روبرت
فيكو اليوم السبت إن بلاده لن توافق على استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم
أوكرانيا
، موضحًا في مقابلة مع هيئة
الإذاعة العامة
STVR أن
سلوفاكيا
لن تشارك في أي ترتيبات قانونية أو مالية لمصادرة تلك الأصول إذا كان إنفاقها سيُوجَّه للتكاليف العسكرية في أوكرانيا.
Advertisement
ويبحث
الاتحاد الأوروبي
إمكان توظيف أصول
البنك المركزي
الروسي المجمّدة لتقديم دعم مالي لكييف، التي ستحتاج تمويلًا جديدًا مطلع عام 2026، غير أنّ المحادثات تعثّرت مع مطالبة
بلجيكا
بضمانات أقوى لتجنّب تحمّل مخاطر خطة قروض مقترحة بقيمة 140 مليار
يورو
، إذ يُحتجز معظم المال لديها. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
سلوفاكيا: نعارض استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا
Lebanon 24
سلوفاكيا: نعارض استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا
08/11/2025 20:05:27
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ستارمر: ندعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا
Lebanon 24
ستارمر: ندعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا
08/11/2025 20:05:27
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن تعارض خطة أوروبية لتوسيع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن تعارض خطة أوروبية لتوسيع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
08/11/2025 20:05:27
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني يؤكد سعيه لاتخاذ قرار خلال الشهر الجاري بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
المستشار الألماني يؤكد سعيه لاتخاذ قرار خلال الشهر الجاري بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
08/11/2025 20:05:27
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الإذاعة العامة
البنك المركزي
أوكرانيا
الأوروبي
أوروبي
بلجيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
Lebanon 24
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
10:36 | 2025-11-08
08/11/2025 10:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
Lebanon 24
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
08:44 | 2025-11-08
08/11/2025 08:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف بئر غاز في مصر
Lebanon 24
اكتشاف بئر غاز في مصر
08:10 | 2025-11-08
08/11/2025 08:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
08:00 | 2025-11-08
08/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية
Lebanon 24
المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية
07:37 | 2025-11-08
08/11/2025 07:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"تصنيع طائرات هجومية في بيروت".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:27 | 2025-11-07
07/11/2025 03:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
Lebanon 24
حاولتا تهريبهم إلى تركيا.. شاهدوا بالصورة ما تم ضبطه بحوزة شقيقتين في المطار!
13:23 | 2025-11-07
07/11/2025 01:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
Lebanon 24
حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع
03:01 | 2025-11-08
08/11/2025 03:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
Lebanon 24
في لبنان: رواتب ضخمة جدًا لهؤلاء.. وهذا ما قيل عن النساء
04:30 | 2025-11-08
08/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حرب لبنان" و"الحزب".. ماذا أعلن؟
16:00 | 2025-11-07
07/11/2025 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:36 | 2025-11-08
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
08:44 | 2025-11-08
لا مياه في إيران.. وقرار عاجل
08:10 | 2025-11-08
اكتشاف بئر غاز في مصر
08:00 | 2025-11-08
ذكاء اصطناعي… إنتاجية أعلى بلا ثورة اقتصادية؟
07:37 | 2025-11-08
المحكمة العليا الأميركية توافق على استئناف إدارة ترامب بشأن المساعدات الغذائية
07:35 | 2025-11-08
صادرات ألمانيا تفوق التوقعات بدعم أميركي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
08/11/2025 20:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24