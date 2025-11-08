سلوفاكيا ترفض استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا

Advertisement

قال رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو اليوم السبت إن بلاده لن توافق على استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم ، موضحًا في مقابلة مع هيئة STVR أن لن تشارك في أي ترتيبات قانونية أو مالية لمصادرة تلك الأصول إذا كان إنفاقها سيُوجَّه للتكاليف العسكرية في أوكرانيا.ويبحث إمكان توظيف أصول الروسي المجمّدة لتقديم دعم مالي لكييف، التي ستحتاج تمويلًا جديدًا مطلع عام 2026، غير أنّ المحادثات تعثّرت مع مطالبة بضمانات أقوى لتجنّب تحمّل مخاطر خطة قروض مقترحة بقيمة 140 مليار ، إذ يُحتجز معظم المال لديها. (الشرق)