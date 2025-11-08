مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية

Advertisement

كشف وزير البترول أن مصر تستهدف رفع إنتاج إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا باستثمارات كبرى من ، بينها 8 مليارات دولار لـ"إيني" و5 مليارات دولار لشركة "بي.بي".وقال في برنامج "بتروكاست" إن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرًا استكشافية في ، باحتياطيات مستهدفة تقارب 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.