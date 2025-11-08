24
إقتصاد
مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية
Lebanon 24
08-11-2025
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير البترول
كريم بدوي
أن مصر تستهدف رفع إنتاج
الغاز
إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا باستثمارات كبرى من
الشركات العالمية
، بينها 8 مليارات دولار لـ"إيني" و5 مليارات دولار لشركة "بي.بي".
وقال في برنامج "بتروكاست" إن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرًا استكشافية في
البحر المتوسط
، باحتياطيات مستهدفة تقارب 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وشدّد على تسريع إدخال الاكتشافات إلى مرحلة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة. (العربية)
