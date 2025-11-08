Advertisement

إقتصاد

مصر ترفع سقف الغاز بدعم استثمارات مليارية

Lebanon 24
08-11-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1439724-638982219167453336.png
Doc-P-1439724-638982219167453336.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير البترول كريم بدوي أن مصر تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا باستثمارات كبرى من الشركات العالمية، بينها 8 مليارات دولار لـ"إيني" و5 مليارات دولار لشركة "بي.بي".
Advertisement

وقال في برنامج "بتروكاست" إن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تقارب 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
 
وشدّد على تسريع إدخال الاكتشافات إلى مرحلة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
بـ 90 مليار جنيه.. مصر تدعم الاستثمار المحلي
lebanon 24
08/11/2025 20:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز
lebanon 24
08/11/2025 20:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
08/11/2025 20:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يرفع سقف خطابه السياسي
lebanon 24
08/11/2025 20:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الشركات العالمية

البحر المتوسط

كريم بدوي

الاستير

تيرا

بدوي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:40 | 2025-11-08
08:44 | 2025-11-08
08:10 | 2025-11-08
08:00 | 2025-11-08
07:37 | 2025-11-08
07:35 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24