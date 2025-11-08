Advertisement

إقتصاد

الألماس المخبري الصيني يقلب سوق الأحجار الكريمة عالميًا

Lebanon 24
08-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1439768-638982274391185079.webp
Doc-P-1439768-638982274391185079.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد سوق الألماس العالمي تحولاً جذرياً مع صعود الألماس المخبري الصيني (Lab Grown Diamond)، الذي أصبح بديلاً مباشراً للألماس الطبيعي من حيث النقاء والجودة، وبأسعار تقل بنسبة تصل إلى 80%. 
هذا التحول انعكس على توازنات السوق الدولي، بعد أن نجحت الصين في إنتاج الألماس داخل معاملها خلال أيام، عبر تقنيات تعتمد ضغطاً وحرارة عالية أو ترسيب البخار الكيميائي، ما منحها القدرة على توفير كميات ضخمة وبجودة مستقرة.
Advertisement

وتشير التقديرات إلى أن مقاطعة خنان أصبحت مركز هذا التوسع، إذ تنتج وحدها ما يقارب 95% من الإمدادات العالمية من الألماس الصناعي. وتفيد تقارير صينية بأن معامل الإنتاج هناك تطرح أكثر من 20 مليون ماسة أسبوعياً، عبر خطوط تصنيع مدعومة بتمويل حكومي وتقنيات متطورة.

هذا الانتشار دفع شركات الألماس الكبرى حول العالم إلى تغيير استراتيجياتها؛ فبعد سنوات من محاولة الحد من دخول الألماس المخبري للسوق، اتجهت علامات كبرى، مثل De Beers، إلى إطلاق خطوط ألماس صناعي خاصة بها مثل Lightbox، سعياً لحماية مكانة الألماس الطبيعي باعتباره منتجاً فاخراً ونادراً، مقابل تقديم المخبري كخيار يومي أو موضة شبابية.

وتكشف البيانات الاقتصادية أن سوق الألماس المخبري بلغ نحو 24 مليار دولار في عام 2022، مع توقعات ببلوغه 60 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو يقارب 10% سنوياً. ويأتي قطاع الموضة والمجوهرات في مقدمة المستفيدين، إذ استحوذ على أكثر من ثلثي الإيرادات.

كما تظهر المؤشرات انخفاض أسعار الألماس الطبيعي بنحو 40% منذ 2023، نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الآسيوية لصالح المنتج المخبري، بما غيّر قواعد الرفاهية والندرة والاستثمار في القطاع، ونقل الألماس من سلعة نخبوية إلى منتج متاح لجيل الشباب ضمن أزيائهم واستخداماتهم اليومية.
 
مواضيع ذات صلة
سلوم: للتحقق المخبري قبل الإضرار بسمعة لبنان وصادراته
lebanon 24
09/11/2025 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تتصدر سوق السندات الخضراء عالميًا لأول مرة
lebanon 24
09/11/2025 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو...مفاجأة صينية تشعل سباق الطاقة العالمي!
lebanon 24
09/11/2025 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون
lebanon 24
09/11/2025 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مقاطعة خنان

بعد سنوات

سنوات من

الكريم

بري ال

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:51 | 2025-11-09
05:54 | 2025-11-09
05:14 | 2025-11-09
04:00 | 2025-11-09
23:15 | 2025-11-08
23:00 | 2025-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24