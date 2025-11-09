Advertisement

إقتصاد

كسادا تتجه بقوة إلى المغرب قبل مونديال 2030

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:57
توجّه شركة "كسادا" المدعومة من جهاز قطر للاستثمار لتعزيز حضورها في الضيافة بالمغرب، مع فتح فرع في الدار البيضاء واختيارها من الصندوق السيادي "محمد السادس للاستثمار" لتسيير صندوق مخصص للسياحة. وقال الرئيس التنفيذي أوليفييه غرانيت لـ"الشرق" إن المغرب "سوق استراتيجية" بعدما استقبل أكثر من 17 مليون زائر العام الماضي، متوقعًا بدء إبرام أولى الصفقات خلال العام المقبل عبر شراء فنادق وتأهيلها أو بناء مشاريع جديدة، على أن تكون جاهزة قبل كأس العالم 2030.
تستهدف "كسادا" طيفًا واسعًا من المشاريع من الاقتصادية إلى الفاخرة والمجمعات السكنية الفندقية، بعلامات "أكور" وأخرى، مع التأكيد على تقليص دورة التطوير (المعتادة 6–7 سنوات في أفريقيا) عبر التنسيق مع السلطات والشركاء المحليين. وتخطط الشركة لتخصيص صندوق خاص بالمغرب كخطوة أولى للتوسع لاحقًا في أسواق أفريقية أخرى، والعمل كمنصة تربط المستثمرين المحليين والدوليين في سوق تمتلك فيها العائلات والأفراد أكثر من 80% من الفنادق.

يستهدف المغرب 26 مليون سائح في 2030، بعد جذب 15 مليونًا في الأشهر التسعة الأولى من العام مع توقع ختام السنة عند 18 مليونًا، فيما تتجه الاستثمارات إلى مدن رئيسية تشمل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وبلغت إيرادات السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى أكثر من 10 مليارات دولار، ويساهم القطاع بنحو 7% من الناتج ويوفر نحو مليون فرصة عمل. (الشرق)
 
