كسادا تتجه بقوة إلى المغرب قبل مونديال 2030

Advertisement

تستهدف "كسادا" طيفًا واسعًا من المشاريع من الاقتصادية إلى الفاخرة والمجمعات السكنية الفندقية، بعلامات "أكور" وأخرى، مع التأكيد على تقليص دورة التطوير (المعتادة 6–7 سنوات في أفريقيا) عبر التنسيق مع السلطات والشركاء المحليين. وتخطط الشركة لتخصيص بالمغرب كخطوة أولى للتوسع لاحقًا في أسواق أفريقية أخرى، والعمل كمنصة تربط المستثمرين المحليين والدوليين في سوق تمتلك فيها العائلات والأفراد أكثر من 80% من الفنادق.يستهدف المغرب 26 مليون سائح في 2030، بعد جذب 15 مليونًا في الأشهر التسعة الأولى من العام مع توقع ختام السنة عند 18 مليونًا، فيما تتجه الاستثمارات إلى مدن رئيسية تشمل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وبلغت إيرادات السياحة خلال الأشهر التسعة الأولى أكثر من 10 مليارات دولار، ويساهم القطاع بنحو 7% من الناتج ويوفر نحو مليون فرصة عمل. (الشرق)