تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية
Lebanon 24
09-11-2025
|
13:38
photos
هزّ هبوط الأسبوع الماضي أسهم التكنولوجيا في
آسيا
، مذكّرًا بأن صعود
الذكاء الاصطناعي
وأشباه الموصّلات قد يقترب من ذروته على المدى
القصير
. أكبر تراجع منذ نيسان جاء بعد بيع مكثّف في
وول ستريت
، وأعاد إبراز هشاشة السوق:
رالي
تقوده فئة واحدة، اعتماد كبير على الأفراد، وغموض حول توقيت خفض فائدة
الاحتياطي الفدرالي
.
قال تشارو تشانانا (ساكسو ماركتس، سنغافورة) إن "الموجة تُظهر هشاشة هيكل السوق… التقييمات ما زالت مبالغًا فيها، لذا ستبقى سوق الرقائق متقلّبة". ورغم تفوّق قطاع التكنولوجيا الآسيوي هذا العام—ارتفع مؤشر MSCI
آسيا والمحيط الهادئ
24% في 2025—تصاعدت مخاوف المبالغة في الأسعار، حتى أن بورصة
كوريا
حذّرت من قفزة SK Hynix التي تخطّت 200%.
والأربعاء الماضي، هبط مؤشر MSCI الآسيوي للتكنولوجيا 4.2%، وكوسبي 6.2%، ونيكاي 225 بنسبة 4.7%، وتكبد مورّدو إنفيديا مثل SK Hynix وAdvantest خسائر تقارب 10%. (الشرق)
