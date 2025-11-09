تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية

Advertisement

قال تشارو تشانانا (ساكسو ماركتس، سنغافورة) إن "الموجة تُظهر هشاشة هيكل السوق… التقييمات ما زالت مبالغًا فيها، لذا ستبقى سوق الرقائق متقلّبة". ورغم تفوّق قطاع التكنولوجيا الآسيوي هذا العام—ارتفع مؤشر MSCI 24% في 2025—تصاعدت مخاوف المبالغة في الأسعار، حتى أن بورصة حذّرت من قفزة SK Hynix التي تخطّت 200%.والأربعاء الماضي، هبط مؤشر MSCI الآسيوي للتكنولوجيا 4.2%، وكوسبي 6.2%، ونيكاي 225 بنسبة 4.7%، وتكبد مورّدو إنفيديا مثل SK Hynix وAdvantest خسائر تقارب 10%. (الشرق)