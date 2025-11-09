Advertisement

إقتصاد

تصحيح حاد يربك أسهم التكنولوجيا الآسيوية

Lebanon 24
09-11-2025
هزّ هبوط الأسبوع الماضي أسهم التكنولوجيا في آسيا، مذكّرًا بأن صعود الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصّلات قد يقترب من ذروته على المدى القصير. أكبر تراجع منذ نيسان جاء بعد بيع مكثّف في وول ستريت، وأعاد إبراز هشاشة السوق: رالي تقوده فئة واحدة، اعتماد كبير على الأفراد، وغموض حول توقيت خفض فائدة الاحتياطي الفدرالي.
قال تشارو تشانانا (ساكسو ماركتس، سنغافورة) إن "الموجة تُظهر هشاشة هيكل السوق… التقييمات ما زالت مبالغًا فيها، لذا ستبقى سوق الرقائق متقلّبة". ورغم تفوّق قطاع التكنولوجيا الآسيوي هذا العام—ارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ 24% في 2025—تصاعدت مخاوف المبالغة في الأسعار، حتى أن بورصة كوريا حذّرت من قفزة SK Hynix التي تخطّت 200%.

والأربعاء الماضي، هبط مؤشر MSCI الآسيوي للتكنولوجيا 4.2%، وكوسبي 6.2%، ونيكاي 225 بنسبة 4.7%، وتكبد مورّدو إنفيديا مثل SK Hynix وAdvantest خسائر تقارب 10%. (الشرق)

 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24