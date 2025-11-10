وسط بوادر انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي.. الدولار يحافظ على استقراره

Advertisement

استقر الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن النمو العالمي بعد مؤشرات إيجابية على قرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، رغم استمرار البيانات الاقتصادية الضعيفة في الضغط على العملة.ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 99.740، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، في حين تراجع اليورو والين الياباني.