إقتصاد

"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:15
افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع، مدفوعة بتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط مؤشرات على إحراز تقدم في واشنطن لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي عطّل صدور بيانات اقتصادية وأثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بـ108 نقاط (0.23%) إلى 47095.06 نقطة، فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بـ56.6 نقطة (0.84%) ليصل إلى 6785.36 نقطة، وزاد ناسداك المركّب بـ350.3 نقطة (1.52%) مسجلاً 23354.853 نقطة عند الافتتاح. (رويترز)
"رويترز": تأمين أصوات ديمقراطية كافية في مجلس الشيوخ لتمرير قانون إنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
10/11/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: ديمقراطيو مجلس الشيوخ خففوا مطالبهم لإنهاء الإغلاق الحكومي لكنهم يصرون على تمديد الدعم الصحي لعام
lebanon 24
10/11/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إنهاء الإغلاق الحكومي يتعلق بالديمقراطيين ونسعى لإلغاء بند التعطيل في الكونغرس بهدف إعادة فتح البلاد
lebanon 24
10/11/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالبيت الأبيض: نعتقد أن الإغلاق الحكومي سينتهي هذا الأسبوع
lebanon 24
10/11/2025 18:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24

