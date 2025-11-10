"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي

Advertisement

افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع، مدفوعة بتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط مؤشرات على إحراز تقدم في لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ ، والذي عطّل صدور بيانات اقتصادية وأثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو.وصعد مؤشر الصناعي بـ108 نقاط (0.23%) إلى 47095.06 نقطة، فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بـ56.6 نقطة (0.84%) ليصل إلى 6785.36 نقطة، وزاد ناسداك المركّب بـ350.3 نقطة (1.52%) مسجلاً 23354.853 نقطة عند الافتتاح. (رويترز)