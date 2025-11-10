24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"وول ستريت" تبدأ الأسبوع على ارتفاع بدعم من آمال إنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
10-11-2025
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع، مدفوعة بتزايد شهية المستثمرين للمخاطرة وسط مؤشرات على إحراز تقدم في
واشنطن
لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ
الولايات المتحدة
، والذي عطّل صدور بيانات اقتصادية وأثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو.
Advertisement
وصعد مؤشر
داو جونز
الصناعي بـ108 نقاط (0.23%) إلى 47095.06 نقطة، فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بـ56.6 نقطة (0.84%) ليصل إلى 6785.36 نقطة، وزاد ناسداك المركّب بـ350.3 نقطة (1.52%) مسجلاً 23354.853 نقطة عند الافتتاح. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
"رويترز": تأمين أصوات ديمقراطية كافية في مجلس الشيوخ لتمرير قانون إنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
"رويترز": تأمين أصوات ديمقراطية كافية في مجلس الشيوخ لتمرير قانون إنهاء الإغلاق الحكومي
10/11/2025 18:59:48
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: ديمقراطيو مجلس الشيوخ خففوا مطالبهم لإنهاء الإغلاق الحكومي لكنهم يصرون على تمديد الدعم الصحي لعام
Lebanon 24
بلومبرغ: ديمقراطيو مجلس الشيوخ خففوا مطالبهم لإنهاء الإغلاق الحكومي لكنهم يصرون على تمديد الدعم الصحي لعام
10/11/2025 18:59:48
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إنهاء الإغلاق الحكومي يتعلق بالديمقراطيين ونسعى لإلغاء بند التعطيل في الكونغرس بهدف إعادة فتح البلاد
Lebanon 24
ترامب: إنهاء الإغلاق الحكومي يتعلق بالديمقراطيين ونسعى لإلغاء بند التعطيل في الكونغرس بهدف إعادة فتح البلاد
10/11/2025 18:59:48
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول بالبيت الأبيض: نعتقد أن الإغلاق الحكومي سينتهي هذا الأسبوع
Lebanon 24
مسؤول بالبيت الأبيض: نعتقد أن الإغلاق الحكومي سينتهي هذا الأسبوع
10/11/2025 18:59:48
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وول ستريت
داو جونز
واشنطن
رويترز
جونز
الصن
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
Lebanon 24
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
11:08 | 2025-11-10
10/11/2025 11:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
Lebanon 24
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
10:43 | 2025-11-10
10/11/2025 10:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله
10:08 | 2025-11-10
10/11/2025 10:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: طهران في خطر.. هل سيتم إخلاء العاصمة؟
Lebanon 24
بالفيديو: طهران في خطر.. هل سيتم إخلاء العاصمة؟
09:36 | 2025-11-10
10/11/2025 09:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريجي" أعلنت انتهاء تسلّم المحاصيل في الجنوب والشمال
Lebanon 24
"الريجي" أعلنت انتهاء تسلّم المحاصيل في الجنوب والشمال
08:09 | 2025-11-10
10/11/2025 08:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:08 | 2025-11-10
في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها
10:43 | 2025-11-10
بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"
10:08 | 2025-11-10
بيان عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت.. هذه تفاصيله
09:36 | 2025-11-10
بالفيديو: طهران في خطر.. هل سيتم إخلاء العاصمة؟
08:09 | 2025-11-10
"الريجي" أعلنت انتهاء تسلّم المحاصيل في الجنوب والشمال
08:00 | 2025-11-10
شركات مهمة جدًا في لبنان بحاجة لتمويل عاجل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 18:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24