الإتحاد الأوروبي يراجع أولياته.. الزراعة و المناطق الريفية في الواجهة

قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترحات تعديل جديدة على مشروع الميزانية طويلة الأجل للإتحاد ، في محاولة لتجنب مواجهة مع الأوروبي الذي لوّح بعرقلة تمرير الخطة.وأخطرت فون دير لاين رسميًا رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا والرئاسة الحالية لمجلس بالتعديلات المقترحة.وتشمل الصيغة الجديدة توسيع دور المناطق داخل دول الاتحاد في اتخاذ القرارات المحلية، وتقديم ضمانات إضافية للقطاع الزراعي، إلى جانب تعزيز موقع البرلمان الأوروبي في آلية توزيع أموال الميزانية.كما يقترح أحد الخيارات تخصيص جزء من الميزانية لتنمية المناطق الريفية بشكل مستقل عن التمويل الزراعي المشترك.وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق حول الإطار المالي للفترة 2028 – 2034 بين البرلمان والدول الأعضاء. ومن المفترض أن تسمح الميزانية بإنفاق يقارب تريليوني على مدى سبع سنوات، بزيادة واضحة عن الفترة الحالية.وجاء التحرك بعد اعتراض قادة الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي على المقترح الأولي للمفوضية، مؤكدين أنه لم يراعِ بما يكفي دور السياسة الإقليمية ولا صلاحيات البرلمان في توجيه الإنفاق.ووقّع على رسالة الاعتراض ممثلون عن أحزاب المحافظين والاشتراكيين والليبراليين والخضر، إلى جانب نواب بارزين في لجنة الميزانية.