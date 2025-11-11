Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

Lebanon 24
11-11-2025 | 00:49
واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في كانون الأول، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4131.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 تشرين الأول، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 4138.70 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في تشرين الأول مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.
