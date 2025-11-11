Advertisement

إقتصاد

حزمة دنماركية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1441063-638984962921297484.png
Doc-P-1441063-638984962921297484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرت كوبنهاغن الحزمة الـ28 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 220 مليون دولار بعد مشاورات مع لجنة الشؤون الخارجية.
Advertisement
 
تتضمن 15.5 مليون دولار بمنح عبر "النموذج الدنماركي" لتمويل مشتريات دفاعية محلية، و57.7 مليون دولار لشراء أسلحة أميركية ضمن قائمة احتياجات كييف ذات الأولوية، و12.4 مليون دولار لشراء الوقود عبر وكالة "الناتو" للدعم والمشتريات.
 
وقال وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن إن الحزمة تضمن قدرات قتالية حيوية للأشهر المقبلة ودعا دولًا أخرى لاعتماد النموذج ذاته.
 
وتموَّل آلية "النموذج الدنماركي" بنحو 400 مليون دولار في 2025 وحوالي 160 مليونًا لكل من 2026 و2027، لترتفع قيمة الدعم العسكري الدنماركي الإجمالي إلى نحو 10.87 مليار دولار.
 
وتؤكد موسكو أن إمدادات السلاح تعيق التسوية وتورّط "الناتو"، فيما يشير سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا تُعدّ هدفًا مشروعًا لروسيا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال
lebanon 24
12/11/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبيرغ": إيطاليا تُعدّ الحزمة الـ 12 من المساعدات لأوكرانيا تشمل ذخائر وأنظمة دفاع جوي
lebanon 24
12/11/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الدنماركي: سنطور قدرات جديدة للكشف عن المسيرات وتحييدها
lebanon 24
12/11/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حزمة العقوبات الأوروبية تشمل إجراءات جديدة تتعلق بالنفط والغاز الروسي
lebanon 24
12/11/2025 03:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

سيرغي لافروف

روسيا اليوم

لجنة الشؤون

وزير الدفاع

أوكرانيا

الناتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:41 | 2025-11-11
16:27 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
13:17 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24