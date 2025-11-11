أقرت كوبنهاغن الحزمة الـ28 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تقارب 220 مليون دولار بعد مشاورات مع .

تتضمن 15.5 مليون دولار بمنح عبر "النموذج الدنماركي" لتمويل مشتريات دفاعية محلية، و57.7 مليون دولار لشراء أسلحة أميركية ضمن قائمة احتياجات ذات الأولوية، و12.4 مليون دولار لشراء الوقود عبر وكالة " " للدعم والمشتريات.

وقال ترويلس لوند بولسن إن الحزمة تضمن قدرات قتالية حيوية للأشهر المقبلة ودعا دولًا أخرى لاعتماد النموذج ذاته.

وتموَّل آلية "النموذج الدنماركي" بنحو 400 مليون دولار في 2025 وحوالي 160 مليونًا لكل من 2026 و2027، لترتفع قيمة الدعم العسكري الدنماركي الإجمالي إلى نحو 10.87 مليار دولار.

وتؤكد أن إمدادات السلاح تعيق التسوية وتورّط "الناتو"، فيما يشير إلى أن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا تُعدّ هدفًا مشروعًا لروسيا. (روسيا اليوم)