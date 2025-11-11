Advertisement

إقتصاد

الذهب يواصل الصعود

Lebanon 24
11-11-2025 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1441088-638985018037814319.png
Doc-P-1441088-638985018037814319.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل الذهب مكاسبه، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني، مسجّلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، بدعم من تنامي التوقعات بأن يُقدم الفدرالي الأميركي على خفض جديد في معدلات الفائدة خلال كانون الأول، ما عزّز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
Advertisement

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4.137.06 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ سابقاً أعلى مستوى له منذ 23 تشرين الاول عند 4.148.75 دولاراً، ولكنه لا يزال أقل من ذروته القياسية البالغة 4.381.21 دولاراً المسجلة في 20 تشرين الاول.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 4116.30 دولار للأونصة عند التسوية. (CNBC)
مواضيع ذات صلة
الاقتصاد السعودي يواصل الصعود مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
lebanon 24
12/11/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة
lebanon 24
12/11/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب
lebanon 24
12/11/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
lebanon 24
12/11/2025 03:22:15 Lebanon 24 Lebanon 24

زادة

سابي

رالي

تشري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:27 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
15:14 | 2025-11-11
13:17 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24