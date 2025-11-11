22
إقتصاد
الذهب يواصل الصعود
Lebanon 24
11-11-2025
|
16:41
A-
A+
واصل
الذهب
مكاسبه، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني، مسجّلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، بدعم من تنامي التوقعات بأن يُقدم الفدرالي الأميركي على خفض جديد في معدلات الفائدة خلال كانون الأول، ما عزّز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4.137.06 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ سابقاً أعلى مستوى له منذ 23 تشرين الاول عند 4.148.75 دولاراً، ولكنه لا يزال أقل من ذروته القياسية البالغة 4.381.21 دولاراً المسجلة في 20 تشرين الاول.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1% إلى 4116.30 دولار للأونصة عند التسوية. (CNBC)
