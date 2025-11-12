بلومبيرغ تحذّر: أي خلل قد يُسقط "قوة ترامب الاقتصادية"

Advertisement

كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ إلى أن النمو الاقتصادي في عهد الرئيس الأميركي يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية: ، وارتفاع أسعار الأصول المالية، واستمرار إنفاق الأثرياء رغم اتساع الاجتماعية. ويرى خبراء أن هذا النمو يخفي هشاشة قد تهدد استقراره إذا تراجع أحد هذه المحركات.وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الأميركي يبدو متماسكاً في لكنه قائم على ركائز محدودة. فقد ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 8 تريليونات دولار هذا العام بفعل حمى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما أصبحت شركة "إنفيديا" في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار.هذا الازدهار عزز إنفاق المستهلكين لكنه زاد من تركّز ، إذ باتت الأسر الأعلى دخلاً مسؤولة عن نصف الإنفاق تقريباً.ويحذّر خبراء من أن أي ضعف في هذه الركائز قد يزعزع استقرار الاقتصاد، خصوصاً في ظل تراجع قطاع التصنيع الذي خسر أكثر من 40 ألف وظيفة منذ الربيع الماضي. كما أظهرت مؤشرات الثقة الاستهلاكية انخفاضاً حاداً يعكس قلق الأسواق من هشاشة النمو.وتوضح بلومبيرغ أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تضاعفت خلال عام واحد لتصل إلى نحو 500 مليار دولار في 2025، ما جعل تمتص جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال العالمية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويمنح الاقتصاد زخماً مؤقتاً تغذّيه المضاربات والتقنيات الجديدة أكثر مما يغذّيه الإنتاج الحقيقي.(بلومبيرغ)