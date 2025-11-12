Advertisement

إقتصاد

بلومبيرغ تحذّر: أي خلل قد يُسقط "قوة ترامب الاقتصادية"

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1441410-638985682488625323.jpg
Doc-P-1441410-638985682488625323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ إلى أن النمو الاقتصادي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية: الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار الأصول المالية، واستمرار إنفاق الأثرياء رغم اتساع الفجوة الاجتماعية. ويرى خبراء أن هذا النمو الظاهري يخفي هشاشة قد تهدد استقراره إذا تراجع أحد هذه المحركات.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الأميركي يبدو متماسكاً في الظاهر لكنه قائم على ركائز محدودة. فقد ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 8 تريليونات دولار هذا العام بفعل حمى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما أصبحت شركة "إنفيديا" أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار. 
هذا الازدهار عزز إنفاق المستهلكين لكنه زاد من تركّز الثروة، إذ باتت الأسر الأعلى دخلاً مسؤولة عن نصف الإنفاق تقريباً.

ويحذّر خبراء من أن أي ضعف في هذه الركائز قد يزعزع استقرار الاقتصاد، خصوصاً في ظل تراجع قطاع التصنيع الذي خسر أكثر من 40 ألف وظيفة منذ الربيع الماضي. كما أظهرت مؤشرات الثقة الاستهلاكية انخفاضاً حاداً يعكس قلق الأسواق من هشاشة النمو.

وتوضح بلومبيرغ أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تضاعفت خلال عام واحد لتصل إلى نحو 500 مليار دولار في 2025، ما جعل الولايات المتحدة تمتص جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال العالمية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويمنح الاقتصاد زخماً مؤقتاً تغذّيه المضاربات والتقنيات الجديدة أكثر مما يغذّيه الإنتاج الحقيقي.

(بلومبيرغ)
 
مواضيع ذات صلة
غوغل تحذّر: "واي فاي" المقاهي قد يسرق حساباتك دون أن تشعر
lebanon 24
13/11/2025 03:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تحذر: روسيا تهدد أوروبا و"السلام البارد" قد ينفجر
lebanon 24
13/11/2025 03:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة
lebanon 24
13/11/2025 03:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
lebanon 24
13/11/2025 03:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

أول شركة

الظاهري

دونالد

الثروة

الفجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-11-12
15:54 | 2025-11-12
14:23 | 2025-11-12
14:09 | 2025-11-12
13:30 | 2025-11-12
13:03 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24