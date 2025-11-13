Advertisement

إقتصاد

مع ارتفاع الدولار... الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

Lebanon 24
13-11-2025
تراجع الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم الخميس متأثرا سلبا بارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الأميركية لتوقع مسار معدل الفائدة.
بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4194.63 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4199.30 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه أمام منافسيه مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
