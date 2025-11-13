24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد بيانات الوظائف.. تراجع الين الياباني وصعود للدولار الأسترالي
Lebanon 24
13-11-2025
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقر الين الياباني اليوم الخميس بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو ومن أدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الدولار بعد أن قالت رئيسة الوزراء
اليابانية
الجديدة ساناي تاكايتشي إنها تريد من
البنك المركزي
التمهل في رفع أسعار الفائدة.
Advertisement
وارتفع الدولار
الأسترالي
إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل البطالة بما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد، وهو ما قلل من الزخم لخفض أسعار الفائدة.
ومن المحتمل أن تواجه أسواق العملات بعض التقلبات خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول وهو ما سيتيح إصدار بيانات اقتصادية متراكمة، وفقاً لـ"
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
عقب فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم.. الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
عقب فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الحاكم.. الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر
13/11/2025 13:00:46
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة
Lebanon 24
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتبدّد رهانات خفض الفائدة
13/11/2025 13:00:46
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية
13/11/2025 13:00:46
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحافظ على زخمه القوي بعد بيانات أميركية مفاجئة
Lebanon 24
الدولار يحافظ على زخمه القوي بعد بيانات أميركية مفاجئة
13/11/2025 13:00:46
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي
اليابانية
اليابان
رويترز
ما قل
شي إن
سانا
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقف عدد من طائرات "الطيران العماني".. ما السبب؟
Lebanon 24
توقف عدد من طائرات "الطيران العماني".. ما السبب؟
05:31 | 2025-11-13
13/11/2025 05:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% دخلت حيّز التطبيق
Lebanon 24
كركي: تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% دخلت حيّز التطبيق
04:57 | 2025-11-13
13/11/2025 04:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل مخاوف زيادة المعروض وارتفاع المخزونات الأميركية.. النفط يواصل خسائره
Lebanon 24
بفعل مخاوف زيادة المعروض وارتفاع المخزونات الأميركية.. النفط يواصل خسائره
02:38 | 2025-11-13
13/11/2025 02:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار... الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار... الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
00:05 | 2025-11-13
13/11/2025 12:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
Lebanon 24
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
23:00 | 2025-11-12
12/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:31 | 2025-11-13
توقف عدد من طائرات "الطيران العماني".. ما السبب؟
04:57 | 2025-11-13
كركي: تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% دخلت حيّز التطبيق
02:38 | 2025-11-13
بفعل مخاوف زيادة المعروض وارتفاع المخزونات الأميركية.. النفط يواصل خسائره
00:05 | 2025-11-13
مع ارتفاع الدولار... الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
23:00 | 2025-11-12
أوبك تفاجئ الأسواق: لا عجز في النفط عام 2026
16:00 | 2025-11-12
وكالة تحذّر.. الأسواق الأميركية أمام "اختبار الحقيقة" بعد الإغلاق
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24