بعد بيانات الوظائف.. تراجع الين الياباني وصعود للدولار الأسترالي

Advertisement

استقر الين الياباني اليوم الخميس بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو ومن أدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الدولار بعد أن قالت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي إنها تريد من التمهل في رفع أسعار الفائدة.وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل البطالة بما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد، وهو ما قلل من الزخم لخفض أسعار الفائدة.ومن المحتمل أن تواجه أسواق العملات بعض التقلبات خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول وهو ما سيتيح إصدار بيانات اقتصادية متراكمة، وفقاً لـ" ".