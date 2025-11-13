Advertisement

إقتصاد

بعد بيانات الوظائف.. تراجع الين الياباني وصعود للدولار الأسترالي

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:58
استقر الين الياباني اليوم الخميس بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو ومن أدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الدولار بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي إنها تريد من البنك المركزي التمهل في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل البطالة بما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد، وهو ما قلل من الزخم لخفض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن تواجه أسواق العملات بعض التقلبات خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول وهو ما سيتيح إصدار بيانات اقتصادية متراكمة، وفقاً لـ"رويترز".
