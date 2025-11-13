الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. كم سجّل؟

Advertisement

ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بتوقعات الأسواق باستئناف صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد إعادة فتح الحكومة، ما عزز الرهانات على خفض جديد في أسعار الفائدة.وسجّل المعدن النفيس في التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4207.24 دولارًا للأونصة عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الآجلة الأميركية لتسليم كانون الأول عند 4211 دولارًا للأونصة.وأوضح غيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية، أن الذهب يواصل مكاسبه مدعومًا بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي ، إلى جانب استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية حول العالم.وجاء هذا الارتفاع بعد أن وقع الرئيس الأميركي تشريعًا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ ، والذي استمر منذ الأول من تشرين الثاني 2025 وتسبب في تجميد نشر مؤشرات اقتصادية أساسية مثل بيانات التوظيف والتضخم. (روسيا اليوم)