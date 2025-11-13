22
إقتصاد
إقتصاد
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. كم سجّل؟
Lebanon 24
13-11-2025
|
05:58
ارتفع
الذهب
إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بتوقعات الأسواق باستئناف صدور البيانات الاقتصادية الأميركية بعد إعادة فتح الحكومة، ما عزز الرهانات على خفض جديد في أسعار الفائدة.
Advertisement
وسجّل المعدن النفيس في التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4207.24 دولارًا للأونصة عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الآجلة الأميركية لتسليم كانون الأول عند 4211 دولارًا للأونصة.
وأوضح غيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية، أن الذهب يواصل مكاسبه مدعومًا بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي
الفيدرالي
، إلى جانب استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية حول العالم.
وجاء هذا الارتفاع بعد أن وقع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تشريعًا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ
الولايات المتحدة
، والذي استمر منذ الأول من تشرين الثاني 2025 وتسبب في تجميد نشر مؤشرات اقتصادية أساسية مثل بيانات التوظيف والتضخم. (روسيا اليوم)
