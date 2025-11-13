Advertisement

إقتصاد

بعد أكثر من 230 عاماً.. أميركا تودّع البِنس

Lebanon 24
13-11-2025 | 10:18
تستعد الولايات المتحدة لسكّ آخر دفعة من عملة السنت الواحد يوم الأربعاء من مصنع فيلادلفيا، لتنهي أكثر من 230 عامًا من الإنتاج. وستبقى البنسات متداولة، غير أن بدء التخلص التدريجي منها دفع شركات إلى تعديل الأسعار مع تراجع توافرها.
تقول الحكومة إن الخطوة توفّر المال. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال عند إعلان الخطة في شباط: "نريد اقتلاع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسًا واحدًا في كل مرة". وتبلغ تكلفة إنتاج البِنس، المصنوع من الزنك المطلي بالنحاس ويحمل صورة أبراهام لينكون، نحو أربعة سنتات للقطعة، فيما تقدّر وزارة الخزانة التوفير السنوي بنحو 56 مليون دولار.

وترى الحكومة أن صعود المعاملات الإلكترونية جعل البِنس، الذي بدأ إنتاجه عام 1793، أقل جدوى. وتقدّر الخزانة أن نحو 300 مليار بنس ستظل متداولة، وهو "عدد يتجاوز بكثير ما هو مطلوب للتعاملات التجارية". كما ينتهي المطاف بكثير منها خارج الاستخدام؛ فحوالي 60% من جميع العملات المعدنية المتداولة—ما بين 60 و90 دولارًا لدى الأسرة—تُخزَّن في المنازل، وفق تحليل حكومي عام 2022.

قد يدفع "تقريب الأسعار" كلفة الشراء إلى الارتفاع؛ إذ قدّر فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند كُلفة ذلك على المستهلكين بنحو 6 ملايين دولار سنويًا. (بي بي سي)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24