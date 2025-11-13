بعد أكثر من 230 عاماً.. أميركا تودّع البِنس

Advertisement

تقول الحكومة إن الخطوة توفّر المال. وكان قد قال عند إعلان الخطة في شباط: "نريد اقتلاع الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسًا واحدًا في كل مرة". وتبلغ تكلفة إنتاج البِنس، المصنوع من الزنك المطلي بالنحاس ويحمل صورة أبراهام لينكون، نحو أربعة سنتات للقطعة، فيما تقدّر التوفير السنوي بنحو 56 مليون دولار.وترى الحكومة أن صعود المعاملات الإلكترونية جعل البِنس، الذي بدأ إنتاجه عام 1793، أقل جدوى. وتقدّر الخزانة أن نحو 300 مليار بنس ستظل متداولة، وهو "عدد يتجاوز بكثير ما هو مطلوب للتعاملات التجارية". كما ينتهي المطاف بكثير منها خارج الاستخدام؛ فحوالي 60% من جميع العملات المعدنية المتداولة—ما بين 60 و90 دولارًا لدى الأسرة—تُخزَّن في المنازل، وفق تحليل حكومي عام 2022.قد يدفع "تقريب الأسعار" كلفة الشراء إلى الارتفاع؛ إذ قدّر فرع في كُلفة ذلك على المستهلكين بنحو 6 ملايين دولار سنويًا. (بي بي سي)