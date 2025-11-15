20
إقتصاد
شركات طيران صينية تلغي رحلاتها لليابان وترد تكاليف المسافرين
Lebanon 24
15-11-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت شركات الطيران
الصينية
، اليوم السبت، رحلاتها لليابان وأعادت تكاليفها للمسافرين، وسط توتر
دبلوماسي
ناجم عن تصريحات لرئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايتشي حول تايوان.
ونصحت
الصين
مواطنيها بتجنب السفر إلى
اليابان
، بعدما أفادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للبرلمان في 7 تشرين الثاني بأن استخدام القوة ضد
الجزيرة
المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الصين قد يستدعي ردًا عسكريًا من
طوكيو
.
يوم الجمعة، أعلنت
بكين
أنها استدعت السفير الياباني، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني بعد منشور "غير لائق" على الإنترنت حُذف لاحقًا.
