Advertisement

إقتصاد

شركات طيران صينية تلغي رحلاتها لليابان وترد تكاليف المسافرين

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1442504-638988036549501255.webp
Doc-P-1442504-638988036549501255.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغت شركات الطيران الصينية، اليوم السبت، رحلاتها لليابان وأعادت تكاليفها للمسافرين، وسط توتر دبلوماسي ناجم عن تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان.
Advertisement

ونصحت الصين مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، بعدما أفادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للبرلمان في 7 تشرين الثاني بأن استخدام القوة ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الصين قد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.

يوم الجمعة، أعلنت بكين أنها استدعت السفير الياباني، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني بعد منشور "غير لائق" على الإنترنت حُذف لاحقًا.
مواضيع ذات صلة
شركات الطيران الصينية تلغي رحلاتها لليابان وترد تكاليفها للمسافرين
lebanon 24
15/11/2025 19:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مطار هيثرو يطالب المسافرين بمراجعة شركات الطيران قبل الوصول (العربية)
lebanon 24
15/11/2025 19:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت
lebanon 24
15/11/2025 19:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تغلق معبر الكرامة بعد إعلان أردني عن إعادة فتحه أمام المسافرين (الحدث)
lebanon 24
15/11/2025 19:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

اليابانية

دبلوماسي

الجزيرة

اليابان

الصينية

إنترنت

طوكيو

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:05 | 2025-11-15
09:03 | 2025-11-15
08:32 | 2025-11-15
07:37 | 2025-11-15
07:12 | 2025-11-15
02:39 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24