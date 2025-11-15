شركات طيران صينية تلغي رحلاتها لليابان وترد تكاليف المسافرين

Advertisement

ألغت شركات الطيران ، اليوم السبت، رحلاتها لليابان وأعادت تكاليفها للمسافرين، وسط توتر ناجم عن تصريحات لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي حول تايوان.ونصحت مواطنيها بتجنب السفر إلى ، بعدما أفادت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي للبرلمان في 7 تشرين الثاني بأن استخدام القوة ضد المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الصين قد يستدعي ردًا عسكريًا من .يوم الجمعة، أعلنت أنها استدعت السفير الياباني، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني بعد منشور "غير لائق" على الإنترنت حُذف لاحقًا.