مصر تعلن عن آلاف الوظائف في المحطة النووية بالتعاون مع روسيا

أعلنت الحكومة عن فتح باب التوظيف في مشروع المحطة النووية بالضبعة، الذي ينفذ بالتعاون مع الجانب الروسي.وتشمل الوظائف المطروحة أكثر من 6,000 وظيفة فنية ويدوية، تشمل:500 مساعد مسلح3,000 مساعد حداد1,000 فورمجي (صانع معدات معدنية)500 نجار مسلح1,000 مساعد نجار100 لحام أرجون100 لحام كهربائيوبحسب الإعلان الرسمي، تبدأ الرواتب الأساسية من 10,000 جنيه شهريًا، وتصل إلى 45,000 جنيه وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات صحية واجتماعية شاملة للعاملين.وسيتم العمل وفق نظام تناوب يشمل 24 يوم عمل متواصل، تليها 6 أيام راحة، وذلك لضمان استمرارية سير العمل في المشروع الاستراتيجي.وستُجرى اختبارات القبول والاختيار في مجمع خدمات وزارة القوى العاملة بمدينة الضبعة، وفق جدول زمني سيُعلن لاحقًا. ودعت الوزارة المتقدمين إلى التسجيل من خلال مسؤولي التشغيل المعنيين، وذلك عبر الأرقام الرسمية المدرجة في الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على :وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في المشروعات الكبرى، وتمكين الشباب من التخصصات الفنية من الاستفادة من فرص العمل المتميزة في قطاع الطاقة النووية، الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لمستقبل الطاقة في مصر. (روسيا اليوم)