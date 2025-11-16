Advertisement

إقتصاد

مصر تعلن عن آلاف الوظائف في المحطة النووية بالتعاون مع روسيا

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:08
أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التوظيف في مشروع المحطة النووية بالضبعة، الذي ينفذ بالتعاون مع الجانب الروسي.
وتشمل الوظائف المطروحة أكثر من 6,000 وظيفة فنية ويدوية، تشمل:

500 مساعد مسلح
3,000 مساعد حداد
1,000 فورمجي (صانع معدات معدنية)
500 نجار مسلح
1,000 مساعد نجار
100 لحام أرجون
100 لحام كهربائي
وبحسب الإعلان الرسمي، تبدأ الرواتب الأساسية من 10,000 جنيه مصري شهريًا، وتصل إلى 45,000 جنيه وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات صحية واجتماعية شاملة للعاملين.

وسيتم العمل وفق نظام تناوب يشمل 24 يوم عمل متواصل، تليها 6 أيام راحة، وذلك لضمان استمرارية سير العمل في المشروع الاستراتيجي.

وستُجرى اختبارات القبول والاختيار في مجمع خدمات وزارة القوى العاملة بمدينة الضبعة، وفق جدول زمني سيُعلن لاحقًا. ودعت الوزارة المتقدمين إلى التسجيل من خلال مسؤولي التشغيل المعنيين، وذلك عبر الأرقام الرسمية المدرجة في الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على فيسبوك:


وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في المشروعات الكبرى، وتمكين الشباب من التخصصات الفنية من الاستفادة من فرص العمل المتميزة في قطاع الطاقة النووية، الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لمستقبل الطاقة في مصر. (روسيا اليوم)
مجلس الوزراء

روسيا اليوم

الاختيار

تعلن عن

فيسبوك

النووي

روسيا

