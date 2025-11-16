هل يمكن لتعدين البيتكوين تدفئة منزلك وخفض فواتير الكهرباء؟

Advertisement

مع ارتفاع درجات البرد وفواتير الكهرباء في ، بدأ بعض باستخدام حرارة تعدين العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، كوسيلة للتدفئة في المنازل والمتاجر.يعتمد تعدين البيتكوين على قوة حوسبة هائلة تنتج حرارة كبيرة عادةً ما تُهدر، وتقدر شركة K33 أن قطاع التعدين ينتج نحو 100 تيراواط/ساعة سنويًا، تكفي لتدفئة دولة مثل فنلندا. هذه الطاقة المهدورة دفعت رواد الأعمال لاستغلالها في التدفئة المنزلية والتجارية.في ، جرب بعض المستخدمين أجهزة مثل HeatTrio، التي تعمل كدفايات منزلية وتستفيد من حرارة التعدين لتقليل فاتورة التدفئة، مع إمكانية تحقيق عائد بسيط من البيتكوين. وتؤكد جيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة Bitford Digital، أن إعادة توجيه الحرارة عبر أنظمة التهوية يوفّر طاقة مستهلكة ويحقق استفادة مزدوجة.كما يرى خبراء مثل أندرو سوبكو أن استغلال حرارة التعدين يكون أكثر جدوى في المباني الكبيرة أو مراكز البيانات، وأيضًا في البيوت الزجاجية الزراعية والمنشآت الصناعية لتسخين المياه أو البيئات المكشوفة.لكن هناك شكوك حول جدوى هذه الفكرة على نطاق واسع، خصوصًا في المنازل، إذ يشير موهر من جامعة روتشستر إلى أن الأجهزة المنزلية لا تضاهي مزارع التعدين الكبيرة، وأن معظم هذه الدفايات تعمل كسخانات كهربائية تقليدية دون توفير كفاءة إضافية حقيقية.رغم ذلك، يرى بعض الخبراء مثل نِكي موريس من جامعة أن دمج التعدين مع التدفئة يمكن أن يزيد كفاءة استهلاك الطاقة ويحقق عائدًا ماليًا، خاصة عند تطبيقه في مجمعات سكنية أو مبانٍ كبيرة.وتجري تجربة عملية في مدينة تشاليس بولاية أيداهو، حيث تستخدم محلات محلية أجهزة التعدين لتدفئة ساحات غسيل السيارات وخزانات المياه الصناعية، ما أدى إلى تخفيض كبير في فواتير التدفئة، كما يستخدم بعض السكان هذه التقنية لتدفئة منازلهم وتحقيق أرباح إضافية من البيتكوين. (العربية)