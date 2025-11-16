Advertisement

إقتصاد

هل يمكن لتعدين البيتكوين تدفئة منزلك وخفض فواتير الكهرباء؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1443000-638989310240161888.jpg
Doc-P-1443000-638989310240161888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع ارتفاع درجات البرد وفواتير الكهرباء في الولايات المتحدة، بدأ بعض الأميركيين باستخدام حرارة تعدين العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، كوسيلة للتدفئة في المنازل والمتاجر.
Advertisement

يعتمد تعدين البيتكوين على قوة حوسبة هائلة تنتج حرارة كبيرة عادةً ما تُهدر، وتقدر شركة K33 أن قطاع التعدين ينتج نحو 100 تيراواط/ساعة سنويًا، تكفي لتدفئة دولة مثل فنلندا. هذه الطاقة المهدورة دفعت رواد الأعمال لاستغلالها في التدفئة المنزلية والتجارية.

في نيويورك، جرب بعض المستخدمين أجهزة مثل HeatTrio، التي تعمل كدفايات منزلية وتستفيد من حرارة التعدين لتقليل فاتورة التدفئة، مع إمكانية تحقيق عائد بسيط من البيتكوين. وتؤكد جيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة Bitford Digital، أن إعادة توجيه الحرارة عبر أنظمة التهوية يوفّر طاقة مستهلكة ويحقق استفادة مزدوجة.

كما يرى خبراء مثل أندرو سوبكو أن استغلال حرارة التعدين يكون أكثر جدوى في المباني الكبيرة أو مراكز البيانات، وأيضًا في البيوت الزجاجية الزراعية والمنشآت الصناعية لتسخين المياه أو البيئات المكشوفة.

لكن هناك شكوك حول جدوى هذه الفكرة على نطاق واسع، خصوصًا في المنازل، إذ يشير ديريك موهر من جامعة روتشستر إلى أن الأجهزة المنزلية لا تضاهي مزارع التعدين الكبيرة، وأن معظم هذه الدفايات تعمل كسخانات كهربائية تقليدية دون توفير كفاءة إضافية حقيقية.

رغم ذلك، يرى بعض الخبراء مثل نِكي موريس من جامعة تكساس المسيحية أن دمج التعدين مع التدفئة يمكن أن يزيد كفاءة استهلاك الطاقة ويحقق عائدًا ماليًا، خاصة عند تطبيقه في مجمعات سكنية أو مبانٍ كبيرة.

وتجري تجربة عملية في مدينة تشاليس بولاية أيداهو، حيث تستخدم محلات محلية أجهزة التعدين لتدفئة ساحات غسيل السيارات وخزانات المياه الصناعية، ما أدى إلى تخفيض كبير في فواتير التدفئة، كما يستخدم بعض السكان هذه التقنية لتدفئة منازلهم وتحقيق أرباح إضافية من البيتكوين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مسؤول سوري يعلن: الشرع "مُلزم" بدفع "فاتورة الكهرباء"
lebanon 24
17/11/2025 01:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشتري الدولة الكهرباء من أصحاب المولدات الخاصة؟
lebanon 24
17/11/2025 01:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن نزع التعديات.. هذا ما أعلنته كهرباء لبنان
lebanon 24
17/11/2025 01:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحاكي الموتى حقا؟
lebanon 24
17/11/2025 01:16:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

منوعات

الولايات المتحدة

الأميركيين

المسيحية

نيويورك

مسيحية

المسيح

تكساس

مسيحي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:42 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:26 | 2025-11-16
10:42 | 2025-11-16
09:08 | 2025-11-16
05:10 | 2025-11-16
04:57 | 2025-11-16
02:30 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24