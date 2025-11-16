17
إقتصاد
سوريا تعتمد استراتيجية جديدة لتحديث قطاع الحبوب والمطاحن
Lebanon 24
16-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت الحكومة السوريةـ خطة جديدة لتحديث قطاع الحبوب والمطاحن بهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الإمدادات.
وناقش نائب
وزير الاقتصاد
ماهر خليل
الحسن مع مسؤولي مؤسسة الحبوب استراتيجية تشمل إنشاء وتأهيل صوامع ومطاحن في مختلف المحافظات، ورفع الطاقة التخزينية والإنتاجية وتحسين جودة الطحين.
وتتضمن الخطة تخصيص ميزانيات لإعادة تأهيل الصوامع البيتونية وإنشاء صوامع معدنية جديدة استعدادًا للمواسم المقبلة، إلى جانب تحديث البنية التنظيمية للمؤسسة وتوسيع القدرة الاستيعابية للصوامع لضمان التخزين الآمن واستمرارية توريد القمح المستورد.
وشدد الحسن على أن الحكومة توفر التسهيلات والدعم اللوجستي والتقني لتشجيع الاستثمار في قطاع المطاحن، ورفع كفاءة الإنتاج وضمان استقرار توافر الطحين في الأسواق. (العربية)
