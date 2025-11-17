Advertisement

إقتصاد

بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول

Lebanon 24
17-11-2025 | 00:36
ستمنع وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ثلاث دول من الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة إذا فشلت في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي تخطط فيه لإصلاح قانون حقوق الإنسان في إطار إصلاح شامل لنظام اللجوء.
وستواجه ثلاث دول أفريقية، أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عقوبات على التأشيرات، مما يمنع السياح وكبار الشخصيات ورجال الأعمال التابعين لها من السفر إلى بريطانيا إذا لم تتعاون بشكل أكبر في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأفادت صحيفة "التايمز" أن هذه الخطوة مستوحاة من وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، كريستي نويم.
وقالت شبانة محمود: "في بريطانيا، نلتزم بالقواعد. عندما قلت إنه ستكون هناك عقوبات على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت أعني ذلك".

وأضافت "رسالتي إلى الحكومات الأجنبية اليوم واضحة: اقبلوا عودة مواطنيكم أو اخسروا امتياز دخول بلدنا".

ومن المقرر أن تعيد شبانة محمود صياغة كيفية منح بريطانيا حق اللجوء لأولئك الفارين من الصراعات والاضطرابات ببيان في مجلس العموم اليوم الاثنين.
