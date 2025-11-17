23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
غوغل تطلق مشروعا عملاقا للحوسبة السحابية
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "
غوغل
" أنها ستستثمر 40 مليار دولار في
تكساس
بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في أحدث إعلان ضمن سلسلة استثمارات تكنولوجية في الولاية الأميركية التي تجذب مثل هذه المشاريع.
Advertisement
وأوضحت "غوغل" في بيان أنّ هذه المليارات ستُستخدم لتمويل مراكز بيانات جديدة في شمال الولاية، وستعزز "وجود الشركة الممتد لأكثر من 15 عاما في تكساس".
وأضافت "لا يقتصر استثمارنا الأخير في تكساس على دعم
القوى العاملة
والمنشآت في الولاية فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان حفاظ
الولايات المتحدة
على الأساس التكنولوجي اللازم للبقاء في طليعة
الذكاء الاصطناعي
عالميا". (ٍسكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مشروع عملاق: ميتا تطلق مركز بيانات هائل لتعزيز الذكاء الاصطناعي
17/11/2025 12:15:11
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط
Lebanon 24
للسيارات الكهربائية.. غوغل تطلق تحديثا جديدا على الخرائط
17/11/2025 12:15:11
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
17/11/2025 12:15:11
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق تشفيرًا شاملًا يغيّر قواعد الأمان في Gmail
Lebanon 24
غوغل تطلق تشفيرًا شاملًا يغيّر قواعد الأمان في Gmail
17/11/2025 12:15:11
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
القوى العاملة
سكاي نيوز
سكاي نيو
رنا ❗️
قد يعجبك أيضاً
بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة
Lebanon 24
بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة
05:11 | 2025-11-17
17/11/2025 05:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أين يسكن أغنى رجل في العالم؟
Lebanon 24
أين يسكن أغنى رجل في العالم؟
02:40 | 2025-11-17
17/11/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
01:38 | 2025-11-17
17/11/2025 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول
Lebanon 24
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول
00:36 | 2025-11-17
17/11/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال خمس سنوات.. سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
خلال خمس سنوات.. سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي
00:21 | 2025-11-17
17/11/2025 12:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:11 | 2025-11-17
بعد تحذير صيني من السفر إلى اليابان.. "نيكي" يتراجع مع هبوط أسهم السياحة
02:40 | 2025-11-17
أين يسكن أغنى رجل في العالم؟
01:38 | 2025-11-17
بعد استئناف التصدير في ميناء نوفوروسيسك الروسي.. تراجع أسعار النفط
00:36 | 2025-11-17
بريطانيا تخطط لحظر التأشيرات على 3 دول
00:21 | 2025-11-17
خلال خمس سنوات.. سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي
23:35 | 2025-11-16
بيتكوين تهبط 0.9% إلى 94930 دولارا
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24