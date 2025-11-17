Advertisement

إقتصاد

غوغل تطلق مشروعا عملاقا للحوسبة السحابية

Lebanon 24
17-11-2025 | 02:56
أعلنت "غوغل" أنها ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في أحدث إعلان ضمن سلسلة استثمارات تكنولوجية في الولاية الأميركية التي تجذب مثل هذه المشاريع.
وأوضحت "غوغل" في بيان أنّ هذه المليارات ستُستخدم لتمويل مراكز بيانات جديدة في شمال الولاية، وستعزز "وجود الشركة الممتد لأكثر من 15 عاما في تكساس".

وأضافت "لا يقتصر استثمارنا الأخير في تكساس على دعم القوى العاملة والمنشآت في الولاية فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان حفاظ الولايات المتحدة على الأساس التكنولوجي اللازم للبقاء في طليعة الذكاء الاصطناعي عالميا". (ٍسكاي نيوز عربية) 
