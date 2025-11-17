غوغل تطلق مشروعا عملاقا للحوسبة السحابية

Advertisement

أعلنت " " أنها ستستثمر 40 مليار دولار في بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في أحدث إعلان ضمن سلسلة استثمارات تكنولوجية في الولاية الأميركية التي تجذب مثل هذه المشاريع.وأوضحت "غوغل" في بيان أنّ هذه المليارات ستُستخدم لتمويل مراكز بيانات جديدة في شمال الولاية، وستعزز "وجود الشركة الممتد لأكثر من 15 عاما في تكساس".وأضافت "لا يقتصر استثمارنا الأخير في تكساس على دعم والمنشآت في الولاية فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان حفاظ على الأساس التكنولوجي اللازم للبقاء في طليعة عالميا". (ٍسكاي نيوز عربية)