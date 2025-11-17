21
إقتصاد
أسعار الذهب مستقرة
Lebanon 24
17-11-2025
|
07:58
استقر سعر
الذهب
مع تقييم التجار لانحسار التوقعات بأن يخفض
بنك الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي أسعار الفائدة عندما تكشف البيانات الاقتصادية المتأخرة صورة أوضح لأكبر اقتصاد في العالم.
وجرى تداول الأونصة قرب مستوى 4080 دولاراً بعدما خسرت أكثر من 2% في الجلسة السابقة.
وينتظر المتداولون وصانعو السياسات مجموعة من البيانات المتأخرة بسبب أطول إغلاق حكومي في تاريخ
الولايات المتحدة
. (بلومبرغ)
