أسعار الذهب مستقرة

استقر سعر مع تقييم التجار لانحسار التوقعات بأن يخفض الأميركي أسعار الفائدة عندما تكشف البيانات الاقتصادية المتأخرة صورة أوضح لأكبر اقتصاد في العالم.وجرى تداول الأونصة قرب مستوى 4080 دولاراً بعدما خسرت أكثر من 2% في الجلسة السابقة.