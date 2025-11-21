المركزي المصري يثبّت الفائدة

Advertisement

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب، رغم تباين توقعات المحللين بين التثبيت أو الخفض، وذلك بعد سلسلة خفض للفائدة هذا العام بلغت 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في ، و200 نقطة أساس في آب، مع بقاء الفائدة الحقيقية في مصر بين الأعلى عالميًا. (سكاي نيوز)