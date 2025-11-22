وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تخسر 3% أسبوعياً

Advertisement

تراجعت أسعار نحو 1% في جلسة يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى في شهر عند التسوية، وسط سعي إلى التوصل لاتفاق سلام بين وأوكرانيا والذي قد يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين قلّصت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة الأميركية من شهية المستثمرين للمخاطرة.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، بما يعادل 1.3%، لتسجل 62.56 دولار للبرميل عند التسوية.وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 94 سنتا، أو 1.6%، إلى 58.06 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخامين بنحو 3% هذا الأسبوع، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 21 تشرين الأول.