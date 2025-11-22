Advertisement

إقتصاد

وول ستريت تقفز مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

Lebanon 24
22-11-2025 | 02:26
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد في جلسة يوم الجمعة مع زيادة المتعاملين الرهان على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الشهر المقبل.
وسجلت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر خلال الأسبوع وسط مخاوف إزاء تقييمات شركات التكنولوجيا المبالغ فيها.

وقفزت أسهم شركة إنفيديا لفترة وجيزة في تعاملات بعد الظهر بعد أن قالت مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تدرس منح الضوء الأخضر لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي (إتش200) الخاصة بالشركة إلى الصين.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الذكاء الاصطناعي

البنك المركزي

إدارة ترامب

وول ستريت

الفيدرالي

الرئيسي

ترامب

