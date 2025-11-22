28
وول ستريت تقفز مع تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية
Lebanon 24
22-11-2025
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد في جلسة يوم الجمعة مع زيادة المتعاملين الرهان على خفض
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
(البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الشهر المقبل.
وسجلت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر خلال الأسبوع وسط مخاوف إزاء تقييمات شركات التكنولوجيا المبالغ فيها.
وقفزت أسهم شركة إنفيديا لفترة وجيزة في تعاملات بعد الظهر بعد أن قالت مصادر مطلعة إن
إدارة ترامب
تدرس منح الضوء الأخضر لمبيعات رقائق
الذكاء الاصطناعي
(إتش200) الخاصة بالشركة إلى
الصين
.
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
في هذه الدولة… الإمارات تعلن نيتها استثمار 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة والذكاء الاصطناعي
08:37 | 2025-11-22
22/11/2025 08:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 2018… 70% من إيرادات الموازنة الروسية غير نفطية
Lebanon 24
لأول مرة منذ 2018… 70% من إيرادات الموازنة الروسية غير نفطية
06:30 | 2025-11-22
22/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"S&P" ترفع تصنيف الكويت الائتماني
Lebanon 24
"S&P" ترفع تصنيف الكويت الائتماني
04:01 | 2025-11-22
22/11/2025 04:01:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تخسر 3% أسبوعياً
Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تخسر 3% أسبوعياً
01:50 | 2025-11-22
22/11/2025 01:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة في سلاسل التوريد: لماذا قررت تيسلا إنهاء اعتمادها على الصين؟
Lebanon 24
ثورة في سلاسل التوريد: لماذا قررت تيسلا إنهاء اعتمادها على الصين؟
23:00 | 2025-11-21
21/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
