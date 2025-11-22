28
"S&P" ترفع تصنيف الكويت الائتماني
Lebanon 24
22-11-2025
|
04:01
A-
A+
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التقدم في الإصلاحات المالية وقوة ميزانيتها، في المقابل خفضت الوكالة تصنيف
البحرين
في ظل استمرار التحديات المالية وارتفاع الدين الحكومي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن الميزانية العمومية والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها.
وأضافت الوكالة أن رفع تصنيف
الكويت
يعكس القوة الدافعة للإصلاح المالي وانخفاض قيود التمويل، وفق "
رويترز
".
