Advertisement

إقتصاد

"S&P" ترفع تصنيف الكويت الائتماني

Lebanon 24
22-11-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1445357-638994061455397130.webp
Doc-P-1445357-638994061455397130.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التقدم في الإصلاحات المالية وقوة ميزانيتها، في المقابل خفضت الوكالة تصنيف البحرين في ظل استمرار التحديات المالية وارتفاع الدين الحكومي.
Advertisement

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن الميزانية العمومية والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها.

وأضافت الوكالة أن رفع تصنيف الكويت يعكس القوة الدافعة للإصلاح المالي وانخفاض قيود التمويل، وفق "رويترز".
مواضيع ذات صلة
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B"
lebanon 24
22/11/2025 16:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المغرب الائتماني
lebanon 24
22/11/2025 16:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"موديز": التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال سلبيًا رغم اتفاق غزة
lebanon 24
22/11/2025 16:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة السودانية: ندعو إلى تصنيف "الدعم السريع" منظمة إرهابية
lebanon 24
22/11/2025 16:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

البحرين

لي وان

رويترز

بحرين

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:37 | 2025-11-22
06:30 | 2025-11-22
02:26 | 2025-11-22
01:50 | 2025-11-22
23:00 | 2025-11-21
16:00 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24