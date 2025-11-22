Advertisement

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التقدم في الإصلاحات المالية وقوة ميزانيتها، في المقابل خفضت الوكالة تصنيف في ظل استمرار التحديات المالية وارتفاع الدين الحكومي.وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن الميزانية العمومية والخارجية للكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق توقعاتها.وأضافت الوكالة أن رفع تصنيف يعكس القوة الدافعة للإصلاح المالي وانخفاض قيود التمويل، وفق " ".