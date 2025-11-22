انهيار جديد في سوق "الكريبتو"… بيتكوين تهوي إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

Advertisement

تعيش سوق العملات المشفّرة واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً منذ انهيار 2022، بعدما اجتاحتها موجة هبوط حاد طالت بيتكوين وإيثريوم وبقية الأصول الرقمية، وسط عزوف عالمي عن المخاطر وتنامي التحذيرات من تضخم تقييمات قطاع التكنولوجيا.وتوضح البيانات أن السوق تفقد زخمها بسرعة تحت ضغط عمليات بيع كثيفة، إذ وصفت وكالة بلومبيرغ الحالة السائدة بين المتعاملين بأنها "خوف شديد".وسجلت بيتكوين في التداولات الآسيوية الجمعة هبوطاً بلغ 5.5% إلى 81,668 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ سبعة أشهر، فيما هبطت إيثريوم 6% إلى نحو 2,661 دولاراً. ورغم تقليص جزء من الخسائر لاحقاً، بقيت العملتان عند خسائر تتجاوز 12% خلال أسبوع.ويرى محللون أن ما يحدث يعكس تدهور شهية المخاطرة مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية. وتشير بيانات "كوينجيكو" إلى تبخّر 1.2 تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات المشفّرة في ستة أسابيع فقط.وتفيد بلومبيرغ بأن بيتكوين تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2022 بعد هبوطها بنحو ربع قيمتها في تشرين الثاني، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية إلى ما دون 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ نيسان.وتربط الوكالة هذا الانهيار بسلسلة تصفيات ضخمة بدأت في العاشر من أكتوبر، أدت إلى محو 19 مليار دولار من المراكز المرفوعة، وانعكست بخسارة 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية. كما تمت تصفية ملياري دولار إضافية خلال الساعات الأخيرة.وتقول إن 12 صندوقاً أميركياً متداولاً لبيتكوين سجّلت تدفقات خارجة بـ903 ملايين دولار في ، في ثاني أكبر موجة خروج منذ إطلاقها عام 2024.وتكشف بلومبيرغ أن محفظة قديمة تُعرف باسم “ غاندان” – نشطة منذ 2011 – باشرت بيع ما قيمته 1.3 مليار دولار من بيتكوين منذ أواخر تشرين أول، وأنها أغلقت آخر مراكزها الخميس، ما زاد من ضغط السوق.كما سجّل مؤشر معنويات المستثمرين أدنى مستوى له منذ انهيار 2022، وهو مستوى تصفه الوكالة بأنه "خوف شديد".ويؤكد مديرو محافظ أن السوق تعيش حالياً تراجعاً في الثقة مع وجود "بائع مُجبَر" لم تتضح هوية تأثيره الكامل بعد.)بلومبيرغ + رويترز)