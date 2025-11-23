من "نيو موتورز" إلى مصانع البطاريات: المملكة تدخل عصر السيارة الكهربائية الوطنية

Advertisement

قال والتجارة مزور إن تعمل على بناء سلسلة إمداد متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، تبدأ من مكونات البطاريات وصولاً إلى تصنيع السيارة كاملة.وأوضح مزور، في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماع "يونيدو" في ، أن سيصبح، خلال نحو 15 شهراً، ممتلكاً لسلسلة كاملة لإنتاج البطاريات عبر عدد من المصانع الجاري تشييدها، مشيراً إلى استهداف طاقة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، على أن تبدأ بـ20 غيغاواط العام المقبل، لتلبية حاجات مصانع السيارات الكهربائية، وكذلك تخزين الطاقات المتجددة.وترافق هذا المسار مع كشف شركة "نيو موتورز" المغربية مطلع الشهر الجاري عن أول سيارة كهربائية محلية بالكامل، في خطوة تعزز طموح المملكة لرفع حصة السيارات الكهربائية إلى نحو 60% من صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفق وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية. (الشرق)