مع قوة الدولار وتلاشي رهانات خفض الفائدة.. تراجع أسعار الذهب

انخفضت أسعار اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول من قبل (البنك المركزي الأميركي).وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4051.48 دولار للأونصة.وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 4049.50 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة " ".