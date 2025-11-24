Advertisement

إقتصاد

مع قوة الدولار وتلاشي رهانات خفض الفائدة.. تراجع أسعار الذهب

Lebanon 24
24-11-2025
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4051.48 دولار للأونصة.

وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 4049.50 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".
