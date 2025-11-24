Advertisement

إقتصاد

الين تحت الضغط

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1446204-638995950302898524.png
Doc-P-1446204-638995950302898524.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّل الين الياباني أسوأ أداء أمام الدولار في تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقّب المستثمرين لأي إشارة إلى تدخل رسمي من طوكيو لوقف تراجع العملة.
Advertisement

وبسبب عطلة رسمية في اليابان تراجعت السيولة في السوق الآسيوية، ليتراجع الين بنحو 0.3% إلى 156.89 للدولار، قريباً من أدنى مستوى في 10 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، في ظل مزيج من السياسة النقدية الميسّرة وانخفاض بعض أسعار الفائدة عالمياً.

وكانت العملة تلقّت بعض الدعم يوم الجمعة بعد تشديد وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها من احتمال التدخل، غير أن المتعاملين يرون أن التحرّك قد يصبح أكثر ترجيحاً إذا تحرّك الين في نطاق 158 إلى 162 للدولار، مع اعتبار ضعف التداول خلال عطلة عيد الشكر لاحقاً هذا الأسبوع فرصة محتملة للسلطات.

ورأى نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في "مونيكس أوروبا"، أن أي تدخل قد يبطئ ارتفاع الدولار أمام الين لكنه لن يبدّل الاتجاه بالكامل، طالما أن العوامل الأساسية الداعمة لوضع الدولار لم تتغير في الأجل القريب.

على صعيد العملات الأخرى، ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1531 دولار بدعم تجدد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية في كانون الاول، بعد تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون وليامز عن وجود فرصة لخفض قريب للفائدة. واستقر مؤشر الدولار حول 100.15، فيما بقيت العملات الرئيسية قرب قيعانها الأخيرة.

أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 1.3095 دولار قبيل إعلان الميزانية البريطانية الأربعاء، حيث تحاول وزيرة المالية ريتشل ريفز الموازنة بين تحفيز النمو المتعثر وطمأنة المستثمرين إلى قدرة البلاد على تحقيق أهدافها المالية.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5608 دولار بعد تراجع بنحو 8% منذ تموز مع تدهور التوقعات الاقتصادية، كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6457 دولار.

وفي سوق العملات المشفّرة، بقيت التداولات هادئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تتجدد الضغوط على بتكوين في الجلسة الآسيوية، لتنخفض بنسبة 1.3% إلى 86821 دولاراً. (العين)
مواضيع ذات صلة
تجارة العالم تحت الضغط: الرسوم الأميركية تغيّر خريطة النمو
lebanon 24
25/11/2025 03:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط
lebanon 24
25/11/2025 03:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت الضغط.. تراجع في سعر الدولار والجنيه الإسترليني
lebanon 24
25/11/2025 03:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتأرجح بين الضغوط الأميركية والتصعيد الإسرائيلي ويرفض التفاوض تحت التهديد
lebanon 24
25/11/2025 03:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الاحتياطي الفدرالي

الجنيه الإسترليني

البريطانية

الأسترالي

البريطاني

نيويورك

اليابان

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-11-24
14:00 | 2025-11-24
10:34 | 2025-11-24
10:24 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
06:22 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24