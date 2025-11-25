Advertisement

إقتصاد

الجنيه المصري يسجل خسائر متتالية أمام الدولار الأميركي

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:20
واصل الدولار الأميركي رحلة صعوده مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وذلك قبل أيام من وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع الصندوق.
وفي صباح تعاملات جلسة، وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك كريدي أغريكول - مصر عند مستوى 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.
