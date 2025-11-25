الجنيه المصري يسجل خسائر متتالية أمام الدولار الأميركي

Advertisement

واصل الدولار الأميركي رحلة صعوده مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وذلك قبل أيام من وصول بعثة لمصر لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع الصندوق.وفي صباح تعاملات جلسة، وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أغريكول - مصر عند مستوى 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.ولدى ، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.