علي بابا تتفوق على التوقعات… إيرادات فصلية تتجاوز 247 مليار يوان
Lebanon 24
25-11-2025
|
10:00
فاقت الإيرادات الفصلية لشركة
علي بابا
الصينية
العملاقة للتجارة الإلكترونية توقعات المحللين بفضل الاستثمار في خدمة التوصيل خلال ساعة والذي ساعد على جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيقات التسوق الخاصة بالشركة، فيما حقق قسم الحوسبة السحابية نموا قويا أيضا.
وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في
الولايات المتحدة
2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل
الفتح
.
ويتنافس كبار تجار التجزئة في
الصين
على حصة سوقية في مجال التجارة الفورية عن طريق عمل خصومات كبيرة وتقديم عروض جذابة.
واستفادت علي
بابا
أيضا من إعانات استبدال الأجهزة في
بكين
، والتي تسمح للمستهلكين بمبادلة الأجهزة المنزلية القديمة مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون بطرازات أحدث بأسعار مخفضة، لكن العمل بهذا النظام سينتهي رسميا في 31 كانون الأول.
وأعلنت الشركة، الثلاثاء، أن إيراداتها الفصلية بلغت 247.80 مليار يوان (34.97 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات بأن تصل إلى 242.65 مليار يوان، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات
لندن
.
وزادت الشركة من تركيزها على
الذكاء الاصطناعي
باعتباره محفزا للنمو ووجهت مليارات الدولارات إلى بنيته التحتية وتطوير نماذج وابتكار منتجات.
