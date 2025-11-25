علي بابا تتفوق على التوقعات… إيرادات فصلية تتجاوز 247 مليار يوان

فاقت الإيرادات الفصلية لشركة العملاقة للتجارة الإلكترونية توقعات المحللين بفضل الاستثمار في خدمة التوصيل خلال ساعة والذي ساعد على جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيقات التسوق الخاصة بالشركة، فيما حقق قسم الحوسبة السحابية نموا قويا أيضا.

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل .

ويتنافس كبار تجار التجزئة في على حصة سوقية في مجال التجارة الفورية عن طريق عمل خصومات كبيرة وتقديم عروض جذابة.

واستفادت علي أيضا من إعانات استبدال الأجهزة في ، والتي تسمح للمستهلكين بمبادلة الأجهزة المنزلية القديمة مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون بطرازات أحدث بأسعار مخفضة، لكن العمل بهذا النظام سينتهي رسميا في 31 كانون الأول.

وأعلنت الشركة، الثلاثاء، أن إيراداتها الفصلية بلغت 247.80 مليار يوان (34.97 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات بأن تصل إلى 242.65 مليار يوان، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات .

وزادت الشركة من تركيزها على باعتباره محفزا للنمو ووجهت مليارات الدولارات إلى بنيته التحتية وتطوير نماذج وابتكار منتجات.