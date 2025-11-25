20
إقتصاد
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
Lebanon 24
25-11-2025
|
16:04
A-
A+
أصدرت الحكومة
الصينية
تعليمات لشركات الطيران المحلية بتخفيض عدد الرحلات الجوية إلى
اليابان
حتى آذار 2026، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطّلعة، في مؤشر إلى استعداد
بكين
لخلاف طويل الأمد مع طوكيو.
وقالت الوكالة إن القرار صدر الأسبوع الماضي، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايتشي بشأن تايوان أثارت غضب
الصين
، وقبيل الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الاثنين، مع نظيره الصيني شي
جين بينغ
، ومع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة.
ووفق "بلومبيرغ"، طُلب من شركات الطيران تنفيذ خفض الرحلات "في الوقت الحالي"، في إشارة إلى أن القرار قد يُراجع لاحقاً تبعاً لمسار التطورات الدبلوماسية، علماً أن نهاية آذار المقبل تتزامن مع الانتقال الموسمي في جداول الرحلات الجوية بين برمجة الشتاء والصيف. (الجزيرة)
