الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان

أصدرت الحكومة تعليمات لشركات الطيران المحلية بتخفيض عدد الرحلات الجوية إلى حتى آذار 2026، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطّلعة، في مؤشر إلى استعداد لخلاف طويل الأمد مع طوكيو.وقالت الوكالة إن القرار صدر الأسبوع الماضي، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان أثارت غضب ، وقبيل الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي ، الاثنين، مع نظيره الصيني شي ، ومع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة.ووفق "بلومبيرغ"، طُلب من شركات الطيران تنفيذ خفض الرحلات "في الوقت الحالي"، في إشارة إلى أن القرار قد يُراجع لاحقاً تبعاً لمسار التطورات الدبلوماسية، علماً أن نهاية آذار المقبل تتزامن مع الانتقال الموسمي في جداول الرحلات الجوية بين برمجة الشتاء والصيف. (الجزيرة)