إقتصاد

استثمارات بـ7 تريليونات يورو.. شهيّة إيطالية مفتوحة على السوق السعودية

Lebanon 24
25-11-2025 | 23:00
دخلت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإيطاليا مرحلة توسّع لافتة مدفوعة بضخامة الاستثمارات المرتبطة برؤية 2030، التي تُقدَّر بـ7 تريليونات يورو، ما يجعلها من أكبر خطط الاستثمار في العالم، وفق ما قاله رئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتّيو زوباس على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي.
وأوضح أن هذا الإنفاق يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الإيطالية، خصوصاً في البنية التحتية والطاقة وتقنيات المياه والتجهيزات الصناعية، وهي مجالات تمتلك فيها إيطاليا خبرة متقدمة، إضافة إلى قطاعات التصميم والأثاث والأزياء والأغذية والسيارات التي تحظى باهتمام متزايد في السوق السعودية.

وأشار زوباس إلى أن الشراكات بين البلدين قائمة وتتطور تدريجياً عبر الاستفادة من الخبرات الإيطالية في مشاريع 2030 التي ستشكّل أحد محركات التعاون الرئيسية في السنوات المقبلة، لافتاً إلى نمو الصادرات الإيطالية إلى السعودية بنسبة 21% في 2024 متجاوزة 6 مليارات يورو، وقفزة قطاع الأدوية بأكثر من 121%.
 
وبيّن أن إيطاليا تحتل المرتبة الثانية أوروبياً في صادرات الأثاث إلى السعودية بعد ألمانيا بفارق طفيف، متوقعاً أن يسهم المنتدى في تعزيز التقارب بين المؤسسات الحكومية والشركات وتوفير بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، عبر جمع المنتجين والمشترين في منصة واحدة تمهيداً لبناء علاقات تجارية مباشرة وقابلة للنمو على المدى الطويل. (الاقتصادية)
