الذهب يحلق مجددًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟

ارتفعت أسعار خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات السوق حول احتمال قيام الأميركي بخفض أسعار الفائدة في كانون الأول، حيث سجلت العقود الفورية 4136.59 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنحو 0.1% إلى 4134 دولارًا.

Advertisement

وتشير بيانات السوق إلى ارتفاع احتمالية الخفض إلى 84% مقارنة بـ50% الأسبوع الماضي، مما عزز الطلب على الذهب كأصل آمن في بيئة أسعار فائدة منخفضة وعدم اليقين الجيوسياسي.

في المقابل، انخفضت النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة 51.36 دولارًا للقيام، والبلاتين 1538 دولارًا، والبلاديوم 1382.24 دولارًا، في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني حول محادثات محتملة مع لإنهاء الحرب مع . كما يترقب المستثمرون صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية لاحقًا اليوم.