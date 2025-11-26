Advertisement

إقتصاد

الذهب يحلق مجددًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1446854-638997388252286783.webp
Doc-P-1446854-638997388252286783.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات السوق حول احتمال قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في كانون الأول، حيث سجلت العقود الفورية 4136.59 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنحو 0.1% إلى 4134 دولارًا.
Advertisement
 
وتشير بيانات السوق إلى ارتفاع احتمالية الخفض إلى 84% مقارنة بـ50% الأسبوع الماضي، مما عزز الطلب على الذهب كأصل آمن في بيئة أسعار فائدة منخفضة وعدم اليقين الجيوسياسي.
 
في المقابل، انخفضت المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة 51.36 دولارًا للقيام، والبلاتين 1538 دولارًا، والبلاديوم 1382.24 دولارًا، في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول محادثات محتملة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا. كما يترقب المستثمرون صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية لاحقًا اليوم.
مواضيع ذات صلة
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى
lebanon 24
26/11/2025 11:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب ملك الأسواق.. تخطى 4000 دولار للأونصة
lebanon 24
26/11/2025 11:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة
lebanon 24
26/11/2025 11:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع
lebanon 24
26/11/2025 11:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

البنك المركزي

فولوديمير

زيلينسكي

المعادن

يوم 13

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:51 | 2025-11-26
02:58 | 2025-11-26
23:00 | 2025-11-25
16:04 | 2025-11-25
15:07 | 2025-11-25
13:51 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24