22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يحلق مجددًا.. كم بلغ سعر الأونصة؟
Lebanon 24
26-11-2025
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات السوق حول احتمال قيام
البنك المركزي
الأميركي بخفض أسعار الفائدة في كانون الأول، حيث سجلت العقود الفورية 4136.59 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنحو 0.1% إلى 4134 دولارًا.
Advertisement
وتشير بيانات السوق إلى ارتفاع احتمالية الخفض إلى 84% مقارنة بـ50% الأسبوع الماضي، مما عزز الطلب على الذهب كأصل آمن في بيئة أسعار فائدة منخفضة وعدم اليقين الجيوسياسي.
في المقابل، انخفضت
المعادن
النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة 51.36 دولارًا للقيام، والبلاتين 1538 دولارًا، والبلاديوم 1382.24 دولارًا، في ظل تصريحات الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
حول محادثات محتملة مع
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب مع
روسيا
. كما يترقب المستثمرون صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية لاحقًا اليوم.
مواضيع ذات صلة
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى
Lebanon 24
رويترز: الذهب يصل في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأونصة للمرة الاولى
26/11/2025 11:35:10
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب ملك الأسواق.. تخطى 4000 دولار للأونصة
Lebanon 24
الذهب ملك الأسواق.. تخطى 4000 دولار للأونصة
26/11/2025 11:35:10
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة
Lebanon 24
لأول مرة.. أسعار الذهب تتجاوز 3900 دولار للأونصة
26/11/2025 11:35:10
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع
Lebanon 24
مُجددا.. أسعار الذهب ترتفع
26/11/2025 11:35:10
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
البنك المركزي
فولوديمير
زيلينسكي
المعادن
يوم 13
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
منصة مالية شهيرة متهمة بدعم "حزب الله".. وشكوى أميركية تطالها
Lebanon 24
منصة مالية شهيرة متهمة بدعم "حزب الله".. وشكوى أميركية تطالها
03:51 | 2025-11-26
26/11/2025 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الإنتاج بعد 10 سنوات… إعادة تشغيل مصنع الفوسفات السوري
Lebanon 24
عودة الإنتاج بعد 10 سنوات… إعادة تشغيل مصنع الفوسفات السوري
02:58 | 2025-11-26
26/11/2025 02:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
استثمارات بـ7 تريليونات يورو.. شهيّة إيطالية مفتوحة على السوق السعودية
Lebanon 24
استثمارات بـ7 تريليونات يورو.. شهيّة إيطالية مفتوحة على السوق السعودية
23:00 | 2025-11-25
25/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
Lebanon 24
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
16:04 | 2025-11-25
25/11/2025 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة
Lebanon 24
نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة
15:07 | 2025-11-25
25/11/2025 03:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
11:31 | 2025-11-25
25/11/2025 11:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
06:24 | 2025-11-25
25/11/2025 06:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
Lebanon 24
ضبط سيارة آتية من أوروبا إلى لبنان... ماذا وجدت قوى الأمن في داخلها؟
09:38 | 2025-11-25
25/11/2025 09:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
Lebanon 24
توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق
07:32 | 2025-11-25
25/11/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:51 | 2025-11-26
منصة مالية شهيرة متهمة بدعم "حزب الله".. وشكوى أميركية تطالها
02:58 | 2025-11-26
عودة الإنتاج بعد 10 سنوات… إعادة تشغيل مصنع الفوسفات السوري
23:00 | 2025-11-25
استثمارات بـ7 تريليونات يورو.. شهيّة إيطالية مفتوحة على السوق السعودية
16:04 | 2025-11-25
الصين تقلّص رحلاتها إلى اليابان
15:07 | 2025-11-25
نفط إيراني عالق في البحر.. 52 مليون برميل في المخازن العائمة
13:51 | 2025-11-25
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24