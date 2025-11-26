تحالف دولي يضم 19 دولة… الصين توسّع سيطرتها على المعادن الحيوية

Advertisement

طرح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ دعوة لتأسيس تحالف دولي لتطوير النادرة، في خطوة تأتي وسط اشتداد المنافسة بين بكين وواشنطن على السيطرة على سلاسل توريد المواد الحيوية للتقنيات الحديثة.وتُمسك بالجزء الأكبر من إنتاج المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية لعدد كبير من الصناعات المتقدمة، فيما بقي وصول الشركات الغربية إليها أحد أبرز مصادر التوتر في الحرب التجارية بين القوتين. وتسعى بكين في المقابل إلى توسيع علاقاتها مع الدول الغنية بالموارد لتعزيز موقعها ونفوذها.وخلال كلمة ألقاها في قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب ، أعلن لي—أعلى مسؤول في بكين بعد الرئيس شي جين بينغ—عن إطلاق ما وصفه بـ "مبادرة التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي بشأن المعادن الخضراء".وبحسب ما نقلته فايننشال تايمز، من المنتظر أن تنضم 19 دولة على الأقل إلى هذا التحالف، من بينها كمبوديا ونيجيريا وميانمار وزيمبابوي، إلى جانب منظمة للتنمية الصناعية.مبادرة بلا تفاصيل ماليةرحّب لي بـ"المشاركة الفعالة من جميع الأطراف"، لكنه لم يقدّم تفاصيل مالية أو تنفيذية واضحة، في وقت تعمل فيه على إنشاء تحالفاتها الخاصة لتأمين سلاسل التوريد الحيوية في مواجهة النفوذ الصيني.وأضاف رئيس الوزراء أن بكين تدعم "توزيع منافع" سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة، وحماية مصالح الدول النامية، مع الدعوة إلى توخّي الحذر في استخدام هذه المعادن في الأغراض العسكرية أو أي استخدامات قد تخلق مخاطر أمنية.وكانت بكين قد واجهت الضغوط الأميركية خلال الحرب التجارية عبر فرض تراخيص تصدير وضوابط مشددة على المعادن الأرضية النادرة، بينما تقول الولايات المتحدة إن الاتفاق الذي شمل وقف التصعيد تضمّن موافقة صينية على إصدار تراخيص عامة تسمح للشركات بالاستيراد بحرية، فيما لا تزال المفاوضات قائمة بشأن التفاصيل.رؤية صينية لتعزيز النفوذ المعدنيولم يقدّم لي شرحًا مفصلاً لمعنى "المعادن الخضراء" عمليًا، في حين اكتفت وزارة التجارة بوثيقة موجزة أشارت إلى ضرورة توافق تطوير الصناعات المعدنية الحيوية مع قواعد منظمة التجارة العالمية.لكن صحيفة "ستادي تايمز" التابعة للحزب الشيوعي كانت قد عرضت في أيار الماضي ملامح الرؤية الصينية تجاه التحالفات الدولية الخاصة بالمعادن الأرضية النادرة. واستندت المقالة إلى تحليل للباحث هو جون أن شي، الذي يدعو منذ سنوات إلى إطلاق تعاون دولي في مجالات المعادن الخضراء، مثل الليثيوم والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة.وأشار الباحث إلى أن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى تعمل على إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية للمعادن الخضراء بهدف تقليص اعتمادها على الواردات من الصين، وقد توسّعت هذه التحالفات تدريجيًا لتشمل دولاً أفريقية مثل زامبيا وأنغولا.وأكد هو أنه مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، على الصين أن تعزز تعاونها الدولي في مجال المعادن الخضراء، ولا سيما من خلال توسيع الشراكات مع الدول النامية.حاجة صينية للاستيرادولفت إلى أن الاحتياطيات الصينية من الموارد الأساسية—مثل الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز—لا تتجاوز 5% من الإجمالي العالمي، ما يفرض على بكين الاعتماد على الاستيراد لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها.(فايننشال تايمز)