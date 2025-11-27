Advertisement

إقتصاد

بحر أفريقيا يجذب روسيا… "مسوحات سمكية" بغطاء علمي و"تطلعات استراتيجية"

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1447682-638998672860323800.webp
Doc-P-1447682-638998672860323800.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دفعت العقوبات الغربية المتصاعدة موسكو إلى توسيع حضورها في القارة الأفريقية عبر مسارات جديدة، من بينها بعثة علمية بحرية انطلقت بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين نحو السواحل الأفريقية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
Advertisement

ورغم أنّ المهمة تُقدَّم كمسح علمي لمساعدة الدول الأفريقية على رسم خرائط مخزونها السمكي، إلا أنّ المسؤولين الروس لا يُخفون رغبتهم في تعزيز النفوذ البحري في قارة تتنافس عليها القوى الكبرى بحثاً عن موارد جديدة.

توسّع استراتيجي تحت غطاء علمي
تُشير بلومبيرغ إلى أنّ روسيا، التي تُحدّث أسطولها البحري وتبحث عن مناطق إضافية للصيد، تنظر إلى السواحل الأفريقية بوصفها فرصة واعدة، خصوصاً في ظل الصيد الجائر وضعف الرقابة هناك. ويقول الباحث جوزيف سيغل من جامعة ميريلاند إنّ موسكو ترى في أفريقيا "امتداداً محتملاً" لنشاطها، على غرار ما قامت به في الذهب والماس والطاقة.

أما الدول الأفريقية، فتعتمد بشكل كبير على مصايد الأسماك في اقتصاداتها، لكن معظمها يفتقر إلى القدرة التقنية لإجراء مسوحات منتظمة، ما يجعل البيانات البحرية "مورداً استراتيجياً نادراً". وفي غرب أفريقيا تحديداً، بات الصيد غير الشرعي يسبب خسائر تصل إلى 9.4 مليارات دولار سنوياً.

عودة إلى إرث الحرب الباردة
يقدّم المسؤولون الروس البعثة على أنها امتداد للتعاون العلمي الذي عرفته أفريقيا خلال الحقبة السوفياتية، حين أوفدت موسكو خبراء ودعمت الحركات المناهضة للاستعمار. ويقول كونستانتين باندورين من معهد أبحاث البحار إنّ دولاً كثيرة "تحتفظ بعلاقات قديمة وذكريات إيجابية"، مشيراً إلى أن مسؤولين في الكاميرون تحدثوا مع الوفد الروسي باللغة الروسية خلال المفاوضات الأخيرة.

الأسطول الروسي بين الماضي والحاضر
في زمن الاتحاد السوفياتي، امتلكت موسكو أكبر أسطول صيد في العالم. لكن المشهد تبدّل، إذ تتفوّق الصين اليوم من حيث عدد السفن وحجم النشاط. ومع ذلك، ترى روسيا في أفريقيا مساحة لتأمين الغذاء وفتح أسواق جديدة وتوسيع صادراتها من الأسماك، المتوقع أن تصل هذا العام إلى 6 مليارات دولار، ما يساعدها على التخفيف من أثر العقوبات الغربية.

نفوذ بحري… وتمهيد لقضايا أخرى
تنقل بلومبيرغ عن دبلوماسي روسي سابق أنّ موسكو تنظر إلى التعاون البحري كبوابة لمباحثات أوسع تشمل التعاون العسكري والسياسي. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد بدوره اهتمام الشركات الروسية بالاستثمار في القارة، فيما أوضح باندورين أنّ نتائج المسوحات ستوجّه السفن التجارية الروسية نحو أفريقيا، قائلاً: "قد يزداد حجم الوجود الروسي كثيراً".

عقوبات أوروبية وأميركية
في المقابل، يواصل الغرب تشديد الخناق. ففي أيار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركتين روسيتين للصيد بتهم تجسّس وتخريب، فيما حرمت النرويج سفنهما من دخول موانئها. وفي الولايات المتحدة، حافظ الرئيس دونالد ترامب على الحظر المفروض على واردات المأكولات البحرية الروسية.

أما سواحل غرب أفريقيا، فتموج اليوم بمئات السفن من الصين وأوروبا، كثير منها مدعوم حكومياً، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى ضبط أساطيلها عبر اتفاقيات "الصيد المستدام" الموقّعة مع تسع دول أفريقية، والتي يراها المنتقدون منحازة للمصالح الأوروبية على حساب المجتمعات المحلية.

ورغم هذه البيئة المعقّدة، تعمل موسكو على تثبيت موطئ قدم أعمق في المجال البحري الأفريقي، في خطوة تعكس إعادة تشكيل خرائط النفوذ الدولي من بوابة الثروات البحرية والموارد الطبيعية.
 
مواضيع ذات صلة
"اليونيسف" و"النهار" تُحييان "يوم الطفل العالمي" بحضور وزير الإعلام
lebanon 24
27/11/2025 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
lebanon 24
27/11/2025 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تم تصنيفهما بـ"الوضع السوقي الاستراتيجي".. ضربة لـ"أبل" و"غوغل"
lebanon 24
27/11/2025 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشؤون" تطلق استراتيجية جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
lebanon 24
27/11/2025 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

العقوبات

الأوروبي

بات على

دونالد

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:38 | 2025-11-27
07:39 | 2025-11-27
06:20 | 2025-11-27
06:16 | 2025-11-27
06:12 | 2025-11-27
05:13 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24