إقتصاد
3 مليار دولار لم تنقذها… لماذا يفشل المركزي الهندي في وقف تراجع الروبية؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
23:00
A-
A+
تسجّل الروبية
الهندية
أسوأ أداء بين العملات الآسيوية في عام 2025، وتقترب من أكبر تراجع سنوي منذ 2022، وفق بلومبيرغ. ويعود هذا الضعف إلى الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية وخروج المستثمرين الأجانب من الأسهم.
ورغم أن بنك الاحتياطي
الهندي
تدخّل منذ
تموز
عبر بيع أكثر من 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة، إلا أن الروبية هبطت في 21 تشرين الثاني إلى 89.48 مقابل الدولار، ما يشير إلى توقف الدعم مؤقتاً.
بدأت الروبية العام بتراجع، ثم استعادت بعض القوة في الربيع مع التفاؤل بإمكانية اتفاق تجاري مع
الولايات المتحدة
، قبل أن تنقلب الصورة في تموز حين أعلن
الرئيس ترامب
رفع الرسوم الجمركية وهدد بمعاقبة
الهند
على تعاونها مع
روسيا
.
وفي آب، فُرضت رسوم تبلغ 50% على معظم الصادرات الهندية، إضافة إلى رسوم عقابية أخرى، ما دفع الروبية إلى مستويات قياسية متدنية.
وزاد الضغط بعد أن سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 16 مليار دولار من الأسهم الهندية حتى نهاية تشرين الثاني، وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويتبع
البنك المركزي
سياسة التدخل فقط لاحتواء التقلبات، وليس للدفاع عن سعر محدد، رغم امتلاكه احتياطيات تقارب 693 مليار دولار. ومع أنّه نجح في تهدئة السوق مؤقتاً في منتصف تشرين الأول، فإن تدخله عند مستوى 88.8 روبية بدا غير قابل للاستمرار في ظل العجز التجاري وخروج رؤوس الأموال.
وتقدّر بلومبيرغ أن البنك أنفق نحو 33 مليار دولار منذ نهاية تموز، في خطوة تُعد محاولة للحفاظ على احتياطياته بينما تتواصل المفاوضات التجارية بين
واشنطن
ونيودلهي.
الروبية اليوم أمام مفترق طرق: أي تحسن في العلاقات التجارية قد يخفف الضغط عنها، أما استمرار الخلاف مع الولايات المتحدة فقد يدفع البنك المركزي إلى تدخلات أعمق وأكثر كلفة.
(بلومبيرغ)
الولايات المتحدة
البنك المركزي
الرئيس ترامب
الهندية
واشنطن
الهندي
ترامب
روسيا
