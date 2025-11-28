Advertisement

إقتصاد

ارتفاع قوي.. الذهب يخترق حاجز 4200 دولار

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:04
ارتفعت أسعار الذهب صباح الجمعة بشكل لافت، مع اختراق المعدن النفيس مستوى 4200 دولار للأوقية، ليسجّل ذروة جلسة عند 4225 دولارًا، فيما صعد الذهب الفوري إلى 4192 دولارًا بزيادة بلغت 0.82%.
وجاء هذا الارتفاع بعد مرحلة طويلة من التداول داخل نطاق ضيّق بين 4150 و4173 دولارًا، قبل أن ينجح الذهب في كسر القناة العرضية مستفيدًا من دفع قوي من "الثيران". وتشير المعطيات الفنية قصيرة المدى إلى صورة متباينة: الاتجاهات الطويلة ما تزال ترجّح استمرار الصعود، في حين تُظهر مؤشرات الزخم احتمال حدوث انعكاس في أي لحظة. (انفستنغ)
