دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا
Lebanon 24
28-11-2025
|
02:50
photos
أعلن
مطار دبي الدولي
دخول مرحلة ذروة السفر اعتبارًا من 27 تشرين الثاني حتى 31 كانون الأول، مع توقّعات بتعامل
المطار
مع أكثر من 10 ملايين مسافر خلال هذه الفترة، وبمتوسط يومي يفوق 294 ألف مسافر.
وخلال كانون الأول 2025 تحديدًا، يُتوقَّع استقبال أكثر من 8.7 مليون مسافر، ليُسجَّل كأكثر شهر ازدحامًا في تاريخ المطار، مع تجاوز الحركة اليومية حاجز 300 ألف مسافر، فيما يُرتقب أن يكون السبت 20 كانون الأول اليوم الأكثر ازدحامًا بواقع نحو 303 آلاف مسافر.
يُذكر أن عدد المسافرين عبر
مطار دبي
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزّز موقع دبي كأحد أكثر المراكز الجوية ازدحامًا في العالم. (cnbc)
