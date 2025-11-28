Advertisement

إقتصاد

دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1447944-638999202544735898.png
Doc-P-1447944-638999202544735898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مطار دبي الدولي دخول مرحلة ذروة السفر اعتبارًا من 27 تشرين الثاني حتى 31 كانون الأول، مع توقّعات بتعامل المطار مع أكثر من 10 ملايين مسافر خلال هذه الفترة، وبمتوسط يومي يفوق 294 ألف مسافر.
Advertisement

وخلال كانون الأول 2025 تحديدًا، يُتوقَّع استقبال أكثر من 8.7 مليون مسافر، ليُسجَّل كأكثر شهر ازدحامًا في تاريخ المطار، مع تجاوز الحركة اليومية حاجز 300 ألف مسافر، فيما يُرتقب أن يكون السبت 20 كانون الأول اليوم الأكثر ازدحامًا بواقع نحو 303 آلاف مسافر.

يُذكر أن عدد المسافرين عبر مطار دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزّز موقع دبي كأحد أكثر المراكز الجوية ازدحامًا في العالم. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
مشكلة فنية تعلّق العمل داخل "أكثر مطارات العالم ازدحاما"
lebanon 24
28/11/2025 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم تعد في حالة حرب يا نتنياهو ويمكنك أن تصبح أكثر لطفا
lebanon 24
28/11/2025 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: المواصي بغزة تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم وتحرم من أبسط أساسيات الحياة
lebanon 24
28/11/2025 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
lebanon 24
28/11/2025 12:08:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار دبي الدولي

دبي الدولي

مطار دبي

المطار

مواس

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:12 | 2025-11-28
04:09 | 2025-11-28
03:11 | 2025-11-28
02:08 | 2025-11-28
01:04 | 2025-11-28
23:49 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24