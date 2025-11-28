دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا

Advertisement

وخلال كانون الأول 2025 تحديدًا، يُتوقَّع استقبال أكثر من 8.7 مليون مسافر، ليُسجَّل كأكثر شهر ازدحامًا في تاريخ المطار، مع تجاوز الحركة اليومية حاجز 300 ألف مسافر، فيما يُرتقب أن يكون السبت 20 كانون الأول اليوم الأكثر ازدحامًا بواقع نحو 303 آلاف مسافر.يُذكر أن عدد المسافرين عبر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزّز موقع دبي كأحد أكثر المراكز الجوية ازدحامًا في العالم. (cnbc)