بعد 5 سنوات من عقوبات أميركا.. "هواوي" قوية في الصين أضعف في العالم

بحسب تقرير لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار الأميركية، جاء أول إنذار مبكر عام 2012 مع تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي حول ممارسات "هواوي" وعلاقتها بجيش التحرير الشعبي الصيني، ما دفع الشركة إلى تعزيز رهانها على السوق . وتُظهر بياناتها السنوية بين 2017 و2024 أن الإيرادات المحلية قفزت من نحو نصف إجمالي المداخيل إلى أكثر من 71%، مع ارتفاع قوي للعائدات داخل مقابل انكماش الحصة العالمية.أحمد بانافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه، يؤكد لـ"اقتصاد الشرق" أن "هواوي" تجاوزت أصعب مراحل عبر بناء قدرات تصنيع شرائح محلية واستعادة صدارة سوق الهواتف في الصين، مع توسع في آسيا والشرق الأوسط وخسارة نفوذها في وأميركا الشمالية. رؤية مشابهة يقدّمها عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في "جي آند كيه"، مشيراً إلى نمو إيرادات الشركة بنسبة 22.4% في 2024، وحصة تقارب 18% في السوق الصينية خلال الربع الثاني 2025، مدفوعة بنجاح أجهزة "Mate 60" وشريحة "Kirin 9000s"، مقابل تراجع أرباحها عالمياً بنسبة 28% وانخفاض حصتها إلى نحو 4%.أما دكستر ثيلين، المحلل للتكنولوجيا والاتصالات في "إكونوميست إنتليجنس يونيت"، فيرى أن "هواوي" أصبحت أضعف عالمياً لحرمانها من "غوغل بلاي" وحظر معداتها في العديد من أسواق الاتصالات، خصوصاً الغربية، لكنها مع ذلك لم تختفِ؛ إذ استفادت من دعم الدولة وتنوّع أعمالها لتبقى لاعباً رئيسياً داخل السوق الصينية. (الشرق)