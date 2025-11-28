25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد 5 سنوات من عقوبات أميركا.. "هواوي" قوية في الصين أضعف في العالم
Lebanon 24
28-11-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أكثر من خمس سنوات على إدراجها على القائمة السوداء الأميركية، تقف "هواوي" اليوم بين صمود لافت في الداخل وتراجع واضح في حضورها العالمي. فالعقوبات التي حرمتها منذ 16 أيار 2019 من الوصول إلى تقنيات وبرمجيات أميركية مثل خدمات "غوغل" و"أندرويد"، أعادت رسم خريطة أعمالها، وحوّلت قصتها إلى نموذج لاختبار قدرة الشركات التكنولوجية على النجاة وسط صراع جيوسياسي رقمي عنيف.
Advertisement
بحسب تقرير لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار الأميركية، جاء أول إنذار مبكر عام 2012 مع تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي حول ممارسات "هواوي" وعلاقتها بجيش التحرير الشعبي الصيني، ما دفع الشركة إلى تعزيز رهانها على السوق
الصينية
. وتُظهر بياناتها السنوية بين 2017 و2024 أن الإيرادات المحلية قفزت من نحو نصف إجمالي المداخيل إلى أكثر من 71%، مع ارتفاع قوي للعائدات داخل
الصين
مقابل انكماش الحصة العالمية.
أحمد بانافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه، يؤكد لـ"اقتصاد الشرق" أن "هواوي" تجاوزت أصعب مراحل
العقوبات
عبر بناء قدرات تصنيع شرائح محلية واستعادة صدارة سوق الهواتف في الصين، مع توسع في آسيا والشرق الأوسط وخسارة نفوذها في
أوروبا
وأميركا الشمالية. رؤية مشابهة يقدّمها عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في "جي آند كيه"، مشيراً إلى نمو إيرادات الشركة بنسبة 22.4% في 2024، وحصة تقارب 18% في السوق الصينية خلال الربع الثاني 2025، مدفوعة بنجاح أجهزة "Mate 60" وشريحة "Kirin 9000s"، مقابل تراجع أرباحها عالمياً بنسبة 28% وانخفاض حصتها إلى نحو 4%.
أما دكستر ثيلين، المحلل
الرئيسي
للتكنولوجيا والاتصالات في "إكونوميست إنتليجنس يونيت"، فيرى أن "هواوي" أصبحت أضعف عالمياً لحرمانها من "غوغل بلاي" وحظر معداتها في العديد من أسواق الاتصالات، خصوصاً الغربية، لكنها مع ذلك لم تختفِ؛ إذ استفادت من دعم الدولة وتنوّع أعمالها لتبقى لاعباً رئيسياً داخل السوق الصينية. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية لبناء السفن
Lebanon 24
الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أميركية لبناء السفن
28/11/2025 14:13:43
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني
Lebanon 24
وفاة طفلة تبلغ 5 سنوات بعد سقوطها من مرتفع سكني
28/11/2025 14:13:43
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و7 شركات مرتبطة بروسيا
Lebanon 24
أميركا تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و7 شركات مرتبطة بروسيا
28/11/2025 14:13:43
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: كيف يجوز أن لا يصدر بعد 5 سنوات قرار ظني في قضية تفجير المرفأ؟
Lebanon 24
باسيل: كيف يجوز أن لا يصدر بعد 5 سنوات قرار ظني في قضية تفجير المرفأ؟
28/11/2025 14:13:43
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
العقوبات
سنوات من
الصينية
الرئيسي
الشمالي
أوروبا
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
Lebanon 24
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
06:55 | 2025-11-28
28/11/2025 06:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يبدأ تسهيل المدفوعات الحكومية عبر بطاقات الائتمان P.O.S
Lebanon 24
لبنان يبدأ تسهيل المدفوعات الحكومية عبر بطاقات الائتمان P.O.S
06:28 | 2025-11-28
28/11/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطراب واسع في الأسواق.. ماذا حصل في بورصة شيكاغو التجارية؟
Lebanon 24
اضطراب واسع في الأسواق.. ماذا حصل في بورصة شيكاغو التجارية؟
05:21 | 2025-11-28
28/11/2025 05:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
Lebanon 24
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
04:12 | 2025-11-28
28/11/2025 04:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
03:11 | 2025-11-28
28/11/2025 03:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
09:29 | 2025-11-27
27/11/2025 09:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:55 | 2025-11-28
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
06:28 | 2025-11-28
لبنان يبدأ تسهيل المدفوعات الحكومية عبر بطاقات الائتمان P.O.S
05:21 | 2025-11-28
اضطراب واسع في الأسواق.. ماذا حصل في بورصة شيكاغو التجارية؟
04:12 | 2025-11-28
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
03:11 | 2025-11-28
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
02:50 | 2025-11-28
دبي تعدّ العدة لأكثر مواسم السفر ازدحامًا
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 14:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24