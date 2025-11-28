Advertisement

إقتصاد

بعد 5 سنوات من عقوبات أميركا.. "هواوي" قوية في الصين أضعف في العالم

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:09
Doc-P-1447994-638999250567682669.png
Doc-P-1447994-638999250567682669.png photos 0
بعد أكثر من خمس سنوات على إدراجها على القائمة السوداء الأميركية، تقف "هواوي" اليوم بين صمود لافت في الداخل وتراجع واضح في حضورها العالمي. فالعقوبات التي حرمتها منذ 16 أيار 2019 من الوصول إلى تقنيات وبرمجيات أميركية مثل خدمات "غوغل" و"أندرويد"، أعادت رسم خريطة أعمالها، وحوّلت قصتها إلى نموذج لاختبار قدرة الشركات التكنولوجية على النجاة وسط صراع جيوسياسي رقمي عنيف.
بحسب تقرير لمؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار الأميركية، جاء أول إنذار مبكر عام 2012 مع تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي حول ممارسات "هواوي" وعلاقتها بجيش التحرير الشعبي الصيني، ما دفع الشركة إلى تعزيز رهانها على السوق الصينية. وتُظهر بياناتها السنوية بين 2017 و2024 أن الإيرادات المحلية قفزت من نحو نصف إجمالي المداخيل إلى أكثر من 71%، مع ارتفاع قوي للعائدات داخل الصين مقابل انكماش الحصة العالمية.

أحمد بانافع، أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة ولاية سان خوسيه، يؤكد لـ"اقتصاد الشرق" أن "هواوي" تجاوزت أصعب مراحل العقوبات عبر بناء قدرات تصنيع شرائح محلية واستعادة صدارة سوق الهواتف في الصين، مع توسع في آسيا والشرق الأوسط وخسارة نفوذها في أوروبا وأميركا الشمالية. رؤية مشابهة يقدّمها عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في "جي آند كيه"، مشيراً إلى نمو إيرادات الشركة بنسبة 22.4% في 2024، وحصة تقارب 18% في السوق الصينية خلال الربع الثاني 2025، مدفوعة بنجاح أجهزة "Mate 60" وشريحة "Kirin 9000s"، مقابل تراجع أرباحها عالمياً بنسبة 28% وانخفاض حصتها إلى نحو 4%.

أما دكستر ثيلين، المحلل الرئيسي للتكنولوجيا والاتصالات في "إكونوميست إنتليجنس يونيت"، فيرى أن "هواوي" أصبحت أضعف عالمياً لحرمانها من "غوغل بلاي" وحظر معداتها في العديد من أسواق الاتصالات، خصوصاً الغربية، لكنها مع ذلك لم تختفِ؛ إذ استفادت من دعم الدولة وتنوّع أعمالها لتبقى لاعباً رئيسياً داخل السوق الصينية. (الشرق)
