90 ألف مغادر في عام ونصف… الإقتصاد الإسرائيلي يدخل "دائرة القلق"

نقلت صحيفة "كالكاليست" صورة قاتمة عن موجة هجرة آخذة بالاتساع داخل ، بعدما كشف بحث جديد لثلاثة من كبار باحثي جامعة عن مغادرة نحو 90 ألف إسرائيلي بين كانون الثاني 2023 وأيلول 2024، في تحول يوصف بأنه الأكبر منذ سنوات طويلة.

ويبرز البحث أن ما يجري لم يعد حركة سفر عابرة، بل موجة خروج منظمة تطال الفئات الأكثر إنتاجاً وتأثيراً في سوق العمل.



وتُظهر المعطيات أن ثلث المهاجرين تقريباً من ذوي الدخل المرتفع والقطاعات الحيوية—الأطباء، المهندسون، العاملون في التكنولوجيا والبحث العلمي—ما أدى إلى خسارة مباشرة تقدَّر بـ 1.5 مليار شيكل من ضريبة الدخل وحدها، فضلاً عن خسائر غير محسوبة كضريبة القيمة المضافة والشركات.



وتقول الصحيفة إن منهجية البحث نسفت رواية الحكومة التي حاولت نسبة الظاهرة إلى مهاجري الاتحاد السوفياتي السابق، إذ تبيّن أن الهجرة الحالية تطال العمود الفقري للاقتصاد .



تسرب خطير في القطاع الصحي