إقتصاد

وسط تراجع حاد لأسعار العملات المشفرة.. "بيتكوين" تهبط دون 86 ألف دولار

Lebanon 24
01-12-2025 | 04:12
تراجعت معظم العملات المشفرة بقوة صباح اليوم الاثنين بقيادة البيتكوين مع تجدد موجة بيع واسعة كانت قد هدأت مؤقتًا في الأسبوع الماضي.
Advertisement

وسجلت عملة البيتكوين انخفاضا بأكثر من 5% لتتداول دون حاجز الـ 86 ألف دولار بينما انخفضت إيثر بأكثر من 6% لتتراجع دون 2900 دولار.

وتلقى المستثمرون أيضاً تصريحات مثيرة للقلق من الرئيس التنفيذي لشركة "استراتيجي - Strategy" مايكل سايلور التي تمتلك مخزوناً من عملة البيتكوين بقيمة 56 مليار دولار، حيث أشار إلى أن الشركة قد تلجأ إلى بيع جزء من حيازاتها إذا انخفض مؤشر القيمة السوقية المعدل إلى ما دون الواحد، رغم تأكيده أن ذلك سيكون حلا أخيرا.
 
07:00 | 2025-12-01
06:51 | 2025-12-01
05:48 | 2025-12-01
01:30 | 2025-12-01
01:20 | 2025-12-01
00:48 | 2025-12-01
