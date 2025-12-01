وسط تراجع حاد لأسعار العملات المشفرة.. "بيتكوين" تهبط دون 86 ألف دولار

Advertisement

تراجعت معظم العملات المشفرة بقوة الاثنين بقيادة البيتكوين مع تجدد موجة بيع واسعة كانت قد هدأت مؤقتًا في الأسبوع الماضي.وسجلت عملة البيتكوين انخفاضا بأكثر من 5% لتتداول دون حاجز الـ 86 ألف دولار بينما انخفضت إيثر بأكثر من 6% لتتراجع دون 2900 دولار.وتلقى المستثمرون أيضاً تصريحات مثيرة للقلق من الرئيس التنفيذي لشركة "استراتيجي - Strategy" التي تمتلك مخزوناً من عملة البيتكوين بقيمة 56 مليار دولار، حيث أشار إلى أن الشركة قد تلجأ إلى بيع جزء من حيازاتها إذا انخفض مؤشر القيمة السوقية المعدل إلى ما دون الواحد، رغم تأكيده أن ذلك سيكون حلا أخيرا.