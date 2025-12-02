Advertisement

إقتصاد

احتياطيات الذهب ترتفع… اكتشاف عرق جديد يغيّر خريطة المناجم الإيرانية

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:00
Doc-P-1449985-639002848493924368.webp
Doc-P-1449985-639002848493924368.webp photos 0
أعلنت إيران اكتشاف رواسب ذهب كبيرة في أحد أكبر مناجمها، بعد تأكيد وزارة الصناعة والمناجم والتجارة زيادة الاحتياطات المثبتة في منجم شادان بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، وهو من أهم المناجم المملوكة للقطاع الخاص.
وبحسب وكالة فارس، أدى اكتشاف عرق معدني جديد إلى رفع احتياطي المنجم بشكل ملحوظ، إذ يضم نحو 7.95 ملايين طن من أكسيد خام الذهب و53.1 مليون طن من خام الذهب الكبريتي، مع الإشارة إلى أن تعدين أكسيد الذهب أسهل وأقل كلفة.

ورغم أن إيران لا تكشف حجم احتياطاتها من الذهب، فإنها تؤكد أنها رفعت مشترياتها بشكل كبير. وصرّح حاكم المصرف المركزي محمد رضا فرزين بأن إيران كانت ضمن أعلى 5 دول في شراء الذهب عالميًا خلال عامي 2023 و2024. كما أكدت مسؤولة البنك المركزي يكْتا أشرفي أن دعم احتياطيات الذهب خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد تحت العقوبات.

وتضم إيران 15 منجماً للذهب، أكبرها منجم زارشوران شمال غرب البلاد. ويأتي اكتشاف شادان في ظل اقتصاد مثقل بالعقوبات الأميركية والغربية، إضافة إلى الضغوط التي أعقبت الهجوم الإسرائيلي على إيران وما تبعه من ضربات متبادلة.

ويواصل الإيرانيون اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا وسط ارتفاع التضخم وتراجع الريال، حيث بلغ سعر الدولار نحو 1.17 مليون ريال اليوم، فيما بلغ اليورو حوالي 1.36 مليون ريال وفق مواقع متابعة أسعار الصرف.

(الفرنسية)
البنك المركزي

الإسرائيلي

الإيرانية

الفرنسية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

الريال

