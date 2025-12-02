21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
احتياطيات الذهب ترتفع… اكتشاف عرق جديد يغيّر خريطة المناجم الإيرانية
Lebanon 24
02-12-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
اكتشاف رواسب ذهب كبيرة في أحد أكبر مناجمها، بعد تأكيد وزارة الصناعة والمناجم والتجارة زيادة الاحتياطات المثبتة في منجم شادان بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد، وهو من أهم المناجم المملوكة للقطاع الخاص.
Advertisement
وبحسب وكالة فارس، أدى اكتشاف عرق معدني جديد إلى رفع احتياطي المنجم بشكل ملحوظ، إذ يضم نحو 7.95 ملايين طن من أكسيد خام الذهب و53.1 مليون طن من خام الذهب الكبريتي، مع الإشارة إلى أن تعدين أكسيد الذهب أسهل وأقل كلفة.
ورغم أن إيران لا تكشف حجم احتياطاتها من الذهب، فإنها تؤكد أنها رفعت مشترياتها بشكل كبير. وصرّح حاكم المصرف المركزي محمد رضا فرزين بأن إيران كانت ضمن أعلى 5 دول في شراء الذهب عالميًا خلال عامي 2023 و2024. كما أكدت مسؤولة
البنك المركزي
يكْتا أشرفي أن دعم احتياطيات الذهب خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد تحت
العقوبات
.
وتضم إيران 15 منجماً للذهب، أكبرها منجم زارشوران شمال غرب البلاد. ويأتي اكتشاف شادان في ظل اقتصاد مثقل بالعقوبات الأميركية والغربية، إضافة إلى الضغوط التي أعقبت الهجوم
الإسرائيلي
على إيران وما تبعه من ضربات متبادلة.
ويواصل الإيرانيون اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا وسط ارتفاع التضخم وتراجع
الريال
، حيث بلغ سعر الدولار نحو 1.17 مليون
ريال
اليوم، فيما بلغ اليورو حوالي 1.36 مليون ريال وفق مواقع متابعة أسعار الصرف.
(الفرنسية)
مواضيع ذات صلة
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
Lebanon 24
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
02/12/2025 17:45:30
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف... ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية
02/12/2025 17:45:30
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف.. ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية!
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام ونصف.. ارتفاع احتياطيات الذهب الروسية!
02/12/2025 17:45:30
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
Lebanon 24
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
02/12/2025 17:45:30
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي
الإسرائيلي
الإيرانية
الفرنسية
الإيراني
العقوبات
إسرائيل
الريال
قد يعجبك أيضاً
بورصة تل أبيب تتراجع… قطاع التأمين يسحب المؤشرات إلى الأسفل
Lebanon 24
بورصة تل أبيب تتراجع… قطاع التأمين يسحب المؤشرات إلى الأسفل
08:00 | 2025-12-02
02/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الانهيار في سوق العمل الأميركي وشيك؟ "إيكونوميست" تجيب
Lebanon 24
هل الانهيار في سوق العمل الأميركي وشيك؟ "إيكونوميست" تجيب
06:05 | 2025-12-02
02/12/2025 06:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات
Lebanon 24
"شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات
04:50 | 2025-12-02
02/12/2025 04:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
Lebanon 24
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
01:22 | 2025-12-02
02/12/2025 01:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
Lebanon 24
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
01:19 | 2025-12-02
02/12/2025 01:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر ورشة إعمار في الشرق الأوسط: استثمارات لبنانيّة إلى دمشق وعقدة مصرفيّة
Lebanon 24
أكبر ورشة إعمار في الشرق الأوسط: استثمارات لبنانيّة إلى دمشق وعقدة مصرفيّة
11:30 | 2025-12-01
01/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2025-12-02
بورصة تل أبيب تتراجع… قطاع التأمين يسحب المؤشرات إلى الأسفل
06:05 | 2025-12-02
هل الانهيار في سوق العمل الأميركي وشيك؟ "إيكونوميست" تجيب
04:50 | 2025-12-02
"شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات
01:22 | 2025-12-02
مع جني المستثمرين للأرباح.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
01:19 | 2025-12-02
بيتكوين تسجل أسوأ أداء يومي لها
01:18 | 2025-12-02
ارتفاع أسعار النفط
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 17:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24