إقتصاد

مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:49
تمكّنت مجموعة "برادا" من الاستحواذ رسمياً على دار الأزياء المنافسة "فيرساتشي" التي تتخذ من ميلانو مقراً لها، وذلك في صفقة بلغت 1.25 مليار يورو (حوالي 1.4 مليار دولار)، وفق ما جاء في البيان الصادر عن المجموعة يوم الثلاثاء.
وبموجب هذه الخطوة، تنضم فيرساتشي، المعروفة بتصاميمها اللافتة والجريئة، إلى عالم برادا ذات الطابع الراقي، إضافةً إلى علامة "ميو ميو" التي تتمتع بجاذبية خاصة لدى الفئات الشابة.

ومن المتوقع أن تعيد الصفقة المرتقبة مسيرة "فيرساتشي"، بعدما سجلت أداء متوسطا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، ضمن مجموعة "كابري هولدينجز" الأمريكية للسلع الفاخرة.

وكانت "كابري هولدينجز"، التي تضم مجموعة "مايكل كورس" و"جيمي تشو"، قد استحوذت على "فيرساتشي" في عام 2018. (سكاي نيوز) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24