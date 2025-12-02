مقابل هذا المبلغ… "برادا" تستحوذ رسميًا على "فيرساتشي"!

Advertisement

وبموجب هذه الخطوة، تنضم فيرساتشي، المعروفة بتصاميمها اللافتة والجريئة، إلى عالم برادا ذات الطابع الراقي، إضافةً إلى علامة "ميو ميو" التي تتمتع بجاذبية خاصة لدى الفئات الشابة.ومن المتوقع أن تعيد الصفقة المرتقبة مسيرة "فيرساتشي"، بعدما سجلت أداء متوسطا بعد تفشي جائحة ، ضمن مجموعة "كابري هولدينجز" للسلع الفاخرة.وكانت "كابري هولدينجز"، التي تضم مجموعة " كورس" و" تشو"، قد استحوذت على "فيرساتشي" في عام 2018. (سكاي نيوز)