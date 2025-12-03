وزارة الإنتاج الحربي: تطوير شامل يفتح الباب لأسواق التصدير الدولية

Advertisement

• زيادة السماكة من 15 ملم إلى 30 ملم.

• توسيع عرض الألواح من 150 سم إلى 240 سم.

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصلب المدرع، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز استراتيجي يعزز مسار التصنيع الدفاعي الوطني. والصلب المدرع يعد مادة أساسية في صناعة الدبابات والمدرعات القتالية، ويُعتبر من أهم مكوّنات الصناعات العسكرية.وبحسب تقرير لصحيفة الشروق، جرى هذا التطور خلال فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والأمنية، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بين 1 و4 كانون الأول 2025 برعاية الرئيس . ويُنظر إلى الإنجاز كخطوة محورية نحو تعزيز الدفاعي وتوطين الصناعات الثقيلة وترسيخ موقع مصر كقوة صناعية إقليمية.وأوضحت الوزارة أن برامج التطوير في المصانع الحربية أدت إلى مضاعفة قدرات إنتاج الصلب المدرع ورفع مواصفاته عبر:كما تعمل المصانع على خطة تطوير إضافية للوصول إلى سماكات وعروض أكبر، تلبية لاحتياجات الجيش المصري ولمتطلبات المشاريع الدفاعية المستقبلية.ويفتح هذا الإنجاز الباب أمام دخول مصر سوق تصدير الصلب المدرع بمنتج عالي الجودة يطابق المعايير الدولية، ليكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز ومكانة مصر كمركز متقدم للصناعات العسكرية والدفاعية في المنطقة.