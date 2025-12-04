بعد ضربات أوكرانية على بنية تحتية روسية للطاقة.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

سجلت أسعار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس وسط قلق بشأن الإمدادات بعد هجمات أوكرانية على بنية تحتية روسية للطاقة، في وقت قلص فيه تعثر محادثات السلام من توقعات التوصل إلى اتفاق يعيد تدفقات إلى .وزاد 14 سنتا أو 0.22% إلى 62.81 دولار بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.27% إلى 59.11 دولار.وقال مصدر من المخابرات العسكرية أمس الأربعاء إن ضربت خط أنابيب دروجبا النفطي عند منطقة تامبوف بوسط ، وهو خامس هجوم على خط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى وسلوفاكيا.