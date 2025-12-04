Advertisement

إقتصاد

بعد ضربات أوكرانية على بنية تحتية روسية للطاقة.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
04-12-2025 | 00:05
سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس وسط قلق بشأن الإمدادات بعد هجمات أوكرانية على بنية تحتية روسية للطاقة، في وقت قلص فيه تعثر محادثات السلام من توقعات التوصل إلى اتفاق يعيد تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وزاد خام برنت 14 سنتا أو 0.22% إلى 62.81 دولار بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.27% إلى 59.11 دولار.

وقال مصدر من المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الأربعاء إن أوكرانيا ضربت خط أنابيب دروجبا النفطي عند منطقة تامبوف بوسط روسيا، وهو خامس هجوم على خط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.
