إقتصاد

تراجع في سعر الدورر.. واليورو عند أعلى ذروة

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:38
تراجع الدولار اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع.
ويقيّم المستثمرون كذلك احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول في أيار. ومن المتوقع أن يضغط من أجل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيكشف عن الشخص الذي سيختاره لخلافة باول مطلع العام المقبل، مما يعني إطالة أمد عملية الاختيار المستمرة منذ شهور على الرغم من أنه سبق أن قال إنه قرر بالفعل من سيرشحه.
