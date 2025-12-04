تراجع في سعر الدورر.. واليورو عند أعلى ذروة

Advertisement

تراجع الدولار اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع.ويقيّم المستثمرون كذلك احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية في أيار. ومن المتوقع أن يضغط من أجل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.الأميركي هذا الأسبوع إنه سيكشف عن الشخص الذي سيختاره لخلافة باول مطلع العام المقبل، مما يعني إطالة أمد عملية المستمرة منذ شهور على الرغم من أنه سبق أن قال إنه قرر بالفعل من سيرشحه.