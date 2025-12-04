22
بيروت
18
طرابلس
22
صور
20
جبيل
20
صيدا
24
جونية
17
النبطية
14
زحلة
13
بعلبك
1
بشري
16
بيت الدين
12
كفردبيان
إقتصاد
تراجع في سعر الدورر.. واليورو عند أعلى ذروة
Lebanon 24
04-12-2025
01:38
photos
تراجع الدولار اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما وفر متنفسا للين الياباني ودفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع.
ويقيّم المستثمرون كذلك احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية
جيروم باول
في أيار. ومن المتوقع أن يضغط من أجل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
هذا الأسبوع إنه سيكشف عن الشخص الذي سيختاره لخلافة باول مطلع العام المقبل، مما يعني إطالة أمد عملية
الاختيار
المستمرة منذ شهور على الرغم من أنه سبق أن قال إنه قرر بالفعل من سيرشحه.
